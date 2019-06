Politia din statul american Georgia, din sud-estul Statelor Unite, a difuzat miercuri un filmulet cu o fetita nou-nascuta, abandonata intr-un sac de plastic, intr-o zona impadurita, in incercarea de a-i gasi mama, informeaza AFP.



Filmuletul, inregistrat cu mini-camera unuia dintre politistii care au participat la operatiunea de salvare, a suscitat o emotie intensa pe retelele de socializare.

El ii arata pe politistii din Cummings (Georgia) in timp ce descopera nou-nascuta abandonata pe marginea unui drum in noaptea de 6 - 7 iunie, dupa ce alerta a fost data de o persoana care a auzit un copil plangand in padure, scrie Agerpres.

Biroul serifului din comitatul Forsyth "continua sa investigheze si sa urmareasca piste" cu privire la fetita, pe care politistii au numit-o "India", a indicat departamentul pe politie pe contul sau de Twitter.

"Prin publicarea videoclipului despre cum a fost descoperita Baby India, speram sa primim informatii credibile si sa ajungem la o concluzie", se afirma in comunicatul care adauga ca micuta "se simte foarte bine".

ATENTIE: Video cu impact emotional

In videoclip se poate auzi un politist care incearca sa linisteasca fetita in timp ce o elibereaza din sacul de plastic, spunandu-i "ce draguta esti", inainte de a o preda echipelor de salvare ajunse la fata locului, care o infasoara intr-o patura.

Din 6 iunie, autoritatile o cauta pe mama acesteia si solicita ajutorul pe Twitter pentru a afla daca cineva a vazut recent o femeia "in ultimul stadiu al sarcinii".

Sute de utilizatori ai retelelor de socializare au distribuit filmuletul politiei, alaturi de hashtag-ul #BabyIndia, pentru a ajuta la gasirea mamei copilului.