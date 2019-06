La bord se aflau 46 de persoane, inclusiv patru membri ai echipajului, potrivit Ministerului pentru Situatiilor de Urgenta local. Avionul efectua o legatura intre Nijneangarsk (nordul Buriatiei) si Ulan-Ude, capitala regionala, scrie Agerpres.

"Pe aeroportul din Nijneangarsk, un avion de pasageri a efectuat o aterizare de urgenta. Ca rezultat, doi piloti au fost ucisi, pasagerii traiesc. 42 de adulti si un copil au fost salvati. Sapte persoane au fost ranite", a declarat secretarul de presa al sefului republicii, Alexei Fisev, citat de TASS.

An Angara airline An-24 plane made an emergency landing in the city of Nizhneangarsk in Russia's Buryatia after one of its engines failed.

The plane rolled off a runway, crashed into a building and caught fire. After the crash, nineteen people were taken to hospital. pic.twitter.com/Z5xHw3KqZm