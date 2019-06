Spre incantarea ei, Josie Bird a fost incatusata de politisti si escortata la sectia de politie, scrie Agerpres.

Nepoata sa, Pam Smith, a explicat intr-un mesaj publicat pe Twitter ca starea de sanatate a lui Josie s-a deteriorat in ultima perioada si ca aceasta ''si-a dorit sa fie arestata pentru ceva inainte de a fi prea tarziu''.

Pe toata durata vietii, pensionara nu a incalcat niciodata legea si ''a vrut sa afle cum e sa fii neascultatoare''.

A big thank you to @gmpolice for "arresting" my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it's too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv