Restaurantul francez Mirazur, condus de maestrul bucatar argentinian Mauro Colagreco si situat in Menton, un oras din sudul Frantei, a fost desemnat marti cel mai bun stabiliment gastronomic din lume de editorii revistei britanice specializate Restaurant, in cadrul unei ceremonii organizate in Singapore, informeaza AFP.



Noma, din Copenhaga, s-a clasat pe locul al doilea in topul 50 al celor mai bune restaurante din lume - cel mai prestigios clasament organizat de reprezentantii industriei gastronomice mondiale. Pozitia a treia a revenit restaurantului Asador Etxebarri din Tara Bascilor, o regiune din Spania. Restaurantul Mirazur a ocupat locul al treilea in topul din 2018, in fruntea caruia s-a aflat Osteria Francescana, un restaurant condus de chef-ul Massimo Bottura. Maestrul bucatar care coordoneaza Mirazur, Mauro Colagreco, este singurul chef strain premiat cu trei stele in ghidul francez Michelin. Insotit de sotia lui, brazilianca Julia, si de echipa de la Mirazur, maestrul bucatar argentinian a urcat pe scena dupa anuntul victoriei sale, afisand un banner urias care reprezenta patru steaguri nationale: al Argentinei, al Braziliei, al Frantei si al Italiei, scrie Agerpres. "Acest banner reprezinta Mirazur si o noua maniera de a gati in Franta", a declarat el. Mauro Colagreco a adus un omagiu Frantei, care i-a permis "sa se exprime" prin intermediul gastronomiei, Argentinei, pentru "amintirile din copilarie", Braziliei, care i-a oferit "iubirea vietii sale", dar si Italiei, tara din care provin jumatate din membrii echipei sale. "Multumesc membrilor echipei mele. Meritati acest titlu. Multumesc prietenilor mei care ne-au sustinut timp de 13 ani", a adaugat chef-ul argentinian.

