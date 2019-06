Savana pe care se intinde Parcul National Serengeti este o forma de relief plana compusa din 25.000 de kilometri patrati de campie ce alterneaza cu paduri si cu rauri. In acest mediu natural aproximativ un milion de antilope gnu si sute de mii de alte copitate se deplaseaza pe un traseu circular de aproximativ 1.000 de kilometri, anual, fiind urmate de catre pradatorii lor naturali, cea mai mare migratie anuala a animalelor care a ramas nealterata precum si cea mai diversa si mai mare interactiune prada-pradator de pe planeta, conform sursei citate.

Sursa foto: unsplash.com

Factorii abiotici: ploi, schimbari de temperatura, topografie si geologie, formeaza o varietate mare de habitate terestre si acvatice. Ecosistemul este unul dintre cele mai productive din lume datorita solurilor vulcanice combinat cu impactul ecologic al migratiei. Acesta poate sustine 2 milioane de antilope gnu, 900.000 de gazele Thomson si 300.000 de zebre, ca turme dobinante.

Sursa foto: pixabay.com

Alte erbivore care traiesc in Serengeti sunt 7.000 de antilope eland, 27.000 de antilope topi, 18.000 de antilope kongoni, 4.000 de facoceri, 2.700 de elefanti, 200 de rinoceri negri si 500 de hipopotami. Populatiile de pradatori majori includ 4.000 de lei, 1.000 de leoparzi, 225 de gheparzi, 3.500 de hiene patate si 300 de caini salbatici. Dintre acestea, speciile de rinocer negru (Diceros Bicornis), leopard (Panthera pardus), elefant african (Loxodonta africana) si ghepard (Acynonix jubatus) se afla pe Lista rosie a Uniunii Internationale pentru Conservarea Naturii (IUCN Red List), fiind pe cale de disparitie. In Serengeti se gasesc si peste 500 de specii de pasari, prezente permanent sau sezonier, iar 5 dintre acestea sunt endemice in Tanzania. Tot aici, se mai gaseste si cea mai mare populatie de struti din Tanzania si, probabil, din toata Africa, mai noteaza site-ul UNESCO, citat de Agerpres.

Sursa foto: unsplash.com

Ecosistemul Serengeti, mai mare decat insusi Parcul Natural, continua cu Unitatea de conservare Ngorongoro, rezervatiile Maswa, Grumeti si Ikorongo, Rezervatia Nationala Maasai Mara din Kenya si zona controlata Loliondo. Intregul ecosistem este intact si migratia nu este deloc ingradita.

Parcul National Serengeti este suficient de mare astfel incat sa asigure supravietuirea si vigoarea fiecarei specii de aici. Unul dintre pericolele la adresa parcului este planul de construire a unei autostrazi care sa traverseze zona, ceea ce ar imparti ecosistemul in doua, fapt care atrage consecinte negative. Un alt pericol la adresa vietuitoarelor de aici este reprezentat de lipsa apei in anii secetosi, iar pentru a suplini apa oferita de raul Mara, se planuieste extinderea parcului spre Lacul Victoria pentru ca animalele sa aiba acces la apa. Al treilea pericol consistent la adresa vietii de aici este reprezentat de om: braconajul, turismul, incendiile de vegetatie si lipsa capacitatii de monitorizare a resurselor.

Sursa foto: unsplash.com

Marginile Parcului National Serengeti sunt bine delimitate si partial demarcate, iar din 2009 au fost alocate fonduri pentru demarcarea intregului perimetru. Oamenii au ocupat zona pentru aproximativ 4.000.000 de ani, o specie de hominid, Australopithecus afarensi, fiind printre primii locuitori ai Serengeti. In prezent, parcul cuprinde cateva triburi indigene, cel mai cunoscut fiind Maasai, unic prin faptul ca si-a conservat cultura si stilul de viata. Alte triburi sunt Wakuria, Waikoma si Waksuma, care traiesc din agricultura si pastorit, noteaza serengeti.com.

Pentru turisti, in Parcul National Serengeti se organizeaza excursii de tip safari. Cele mai apreciate expeditii sunt cele efectuate in timpul Marii Migratii, toamna si iarna, cand animalele pot fi vazute in Coridorul de Vest si in nordul parcului, conform sursei citate.