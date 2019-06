"Cei doi piloti au reusit sa se catapulteze" inainte ca avioanele sa cada la sol, a precizat luni un purtator de cuvant al celui de-al 73-lea Escadron Steinhoff. Unul dintre piloti a fost gasit in viata, iar celalalt era cautat, potrivit News.ro.

Cele doua avioane s-au atins in zbor, luni dupa-amiaza, dupa care s-au prabusit in apropiere de Lacul Müritz, in landul Mecklemburg-Pomerania Occidentala.

Potrivit unei inregistrari video difuzata de presa locala, apar doua coloane de fum intr-o zona impadurita, la cativa kilometri distanta.

#Germany:

Two #Eurofighter #Typhoon #aircraft #collided in the Müritz region of Germany. The pilots were able to save themselves. There are now forest fires and a large number of rescuers at the crash site. #Jets #Crash pic.twitter.com/RsaK4ql9z0