Pretul petrolului creste de la an la an si pare ca este sensibil la tot ce se intâmplă în părți ale lumii foarte îndepărtate de noi. O declarație a președintelui Trump pe Tweeter poate face ca prețul petrolului să explodeze, ceea ce are impact asupra economiilor din întreaga lume.





Deciziile OPEC Sunt puține entități în lume care pot influența prețul petrolului așa cum o face OPEC, un grup de 14 națiuni producătoare de petrol care coordonează tot ce se întâmplă în domeniu. Deciziile lor au influențat prețul petrolului din 2018 și o pot face și în 2019 prin stabilirea cantității maxime care poate di extrasă zilnic. Sancțiunile tot mai puternice impuse Iranului Iranul a fost unul dintre factorii decidenți cu privire la prețul petrolului în 2018. În luna mai, președintele Trump a promis sancțiuni Iranului, ceea ce a dus la o explozie a prețurilor. Mulți producători s-au temut că din cauza acestei decizii va scădea cantitea de petrol de pe piață, iar prețul va sări de 100 de dolari barilul. Sancțiunile expiră în luna mai 2019, însă analiștii sunt convinși că administrația Trump va veni cu altele, ceea ce va face ca în piață lucrurile să fie la fel de tensionate. Arabia Saudită continuă să ia situația în propriile mâini Fiind unul dintre cei mai mari producători de petrol din OPEC, Arabia Saudită dă tonul deciziei din organizație. Cea mai mare luptă pe care o dă este pentru scăderea cantității de petrol care este permisă a fi extrasă zilnic, pentru a păstra prețul la un nivel ridicat. Anul trecut s-a luat o decizie similară, iar prețul a crescut doar într-o singură zi cu 2%. Relația de prietenie dintre Rusia și OPEC Deși Rusia nu este un membru oficial al OPEC, este unul dintre statele care lucrează îndeaproape cu organizația începând cu 2016. Pentru că este al 3-lea producător de petrol la nivel mondial, Rusia a fost parte a deciziei de a scădea cantitea care este permisă a fi extrasă. De asemenea, declarațiile ministrului de resort al Rusiei au dus la mișcării ale prețului petrolului. Revoltele rebelilor din Nigeria Nigeria este unul dintre cei mai mari producători de petrol din Africa și membru OPEC. Nigeria dorește să se micșoreze cu 2.5% producția în 2019, mai ales că are probleme cu atacurile rebelilor la sonde, ceea ce duce la probleme serioase ale producătorilor din țară. Violențele din Libia Libia se află în aceeași situație cu Nigeria. Violențele din interiorul țării fac ca producția de petrol locală să fie destul de mică, deși resursele sunt mari. De aceea și ei doresc micșorarea cantității de petrol extrasă pe zi, ceea ce va duce la o creștere a prețurilor. Canada își revizuiește politica Canada este în topul primilor 5 producători de petrol la nivel mondial. În ultimii ani, au extras atât de mult petrol că nu mai au unde să îl depoziteze. Totuși, doresc să conutine în acest ritm, iar Canada s-ar putea implica în ridicarea limitelor cantitative, ceea ce ar aduce mai mult petrol pe piață și prețuri mai mici. Venezuela e în cădere liberă Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol dintre toate statele membre OPEC. Totuși, în ultimii ani, producția lor a scăzut foarte mult pentru că nu au investit bani în logistică și infrastructură. Problemele ar putea deveni și mai serioase pentru Venezuela din cauza sancțiunilor și mai drastice pe care SUA se pregătește să le impună, ceea ce ar duce la creșterea prețurilor. Toate aceste lucruri se reflectă și asupra economiei românești, iar firmele de aici sunt influențate de toți factorii enumerați mai sus. Pe termene.ro puteți vedea informații despre firmele din România.

