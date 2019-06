Consumatorii chinezi au inceput sa cumpere cantitati record de banane din strainatate pe masura ce expansiunea clasei mijlocii preocupata de sanatate a dus la cresterea popularitatii acestui fruct, transmite Bloomberg.



Potrivit datelor publicate de Administratia vamala chineza, in luna mai a acestui an importurile de banane au atins un nivel record de 227.199 de tone, astfel ca importurile totale de fructe si nuci au ajuns la 720.000 de tone, de opt ori mai mult decat in luna mai a anului trecut.

Constransa de trenul arabil limitat si o ciuperca distructiva pentru banane, cunoscuta sub denumirea de boala Panama, China a devenit din ce in ce mai dependenta de importurile de banane provenite din Asia de Sud-Est si America Latina. Cererea de banane beneficiaza de pe urma cresterii veniturilor si a popularitatii crescute a dietelor in China, inclusiv pentru utilizare sub forma de smoothie si fulgi de banane, scrie Agerpres.

Potrivit agentiei Xinhua, anul trecut China a devansat Japonia devenind cea mai mare piata pentru bananele provenite din Filipine. Gigantul asiatic a fost destinatia pentru mai mult de doua treimi din exporturile de banane ale Filipinelor in 2018, si in paralel si-a majorat achizitiile de banane de la alti producatori precum Mexic si Cambodgia. Datele oficiale arata ca in 2018 China a cumparat 1,54 milioane tone de banane, in crestere cu 50% comparativ cu 2017.

Preturile la fructe au atins maxime istorice in China luna trecuta, ceea ce a dat nastere la ingrijorari cu privire la accelerarea inflatiei. De asemenea importurile de fructe si nuci au atins un nivel record in luna aprilie, pe fondul cresterii preturilor interne.

Cu toate acestea, Lu Ting, economist la Nomura Holdings Inc. sustine ca preturile ar putea scadea la vara cand oferta se va majora. Un centru de reflexie citat de Xinhua sustinea in luna mai ca importurile ar urma sa devina cel mai important factor care va influenta directia in care vor evolua preturile interne.