Circa 250.000 de manifestanti au cerut duminica, la Praga, demisia premierului Cehiei, Andrej Babis; cifrele comunicate de organizatorii protestelor nu au putut fi verificate independent, dar Reuters si DPA consemneaza ca a fost cel mai mare protest antiguvernamental al cehilor din ultimii 30 de ani, dupa asa-numita Revolutie de Catifea care a dus la caderea regimului comunist din fosta Cehoslovacie, in 1989.



Protestele impotriva lui Babis continua de cateva saptamani, in contextul anchetelor privind presupusele fraude si conflicte de interese in care este implicat premierul miliardar.

Numirea unui nou ministru al justitiei dupa ce politia a cerut in aprilie inculparea lui Babis a amplificat suspiciunile ca prim-ministrul incearca sa influenteze procedurile judiciare.

Protestul de duminica a fost organizat de gruparea civica Milioane de Momente pentru Democratie, fondata de studenti. La manifestatie nu a fost invitat sa ia cuvantul niciun politician, scrie Agerpres.

Rezultatele preliminare ale unui audit al Comisiei Europene, obtinute de presa ceha, au aratat ca care arata ca Uniunea Europeana ar putea cere unor firme legate de Babis sa ramburseze 17,4 milioane de euro si ca acesta se afla in conflict de interese ca beneficiar al fondului fiduciar catre care a transferat managementul holdingului sau evaluat la 3,7 miliarde de euro.

Premierul a sustinut de multe ori ca "nu se va restitui nimic" si ca concluziile finale ale auditului, asteptate spre sfarsitul anului sau abia in 2020, vor dovedi ca este nevinovat. El a recunoscut dreptul cetatenilor de a protesta, dar a refuzat sa demisioneze. Formatiunea sa politica, partidul populist ANO, este in continuare favorita in sondajele de opinie, desi procentajul celor care o sustin a scazut in ultimele doua luni. Un sondaj Kantar ale carui rezultate au fost publicate pe 9 iunie arata ca 27,5% din cetateni sunt favorabili ANO.