Practicarea surfului in oras, la distanta de mare, va deveni posibila si in Milano, odata cu deschiderea uneia dintre cele mai mari instalatii de valuri artificiale din lume, la cativa kilometri de centrul orasului, relateaza vineri AFP.



Aceasta ''piscina de surf'', inaugurata sambata, este prima din Italia, insa conceptul s-a raspandit deja in intreaga lume in ultimii patruzeci de ani, in Statele Unite, Australia, Spania, Dubai sau Malaezia. In Tara Galilor, parcul ''Snowdonia'' se mandreste ca genereaza cel mai lung val artificial din lume pe o laguna de 300 de metri.

Potrivit directorului sau, Ludovico Vanoli, ''Wakeparadise'' din Milano este ''probabil, cea mai mare piscina de surf din lume''.

Instalata in centrul unui magnific lac artificial inconjurat de arbori, aceasta ofera un val cu o lungime de zece metri si cu o inaltime maxima de 1,6 metri, scrie Agerpres.

Lumea pasionatilor de surf este divizata in ceea ce priveste acest tip de structuri. Unii apreciaza posibilitatea de a se antrena in astfel de locuri pe tot parcursul anului, insa altii considera ca acestea denatureaza spiritul acestui sport direct asociat cu imprevizibilitatea oceanelor.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Vanoli, el insusi pasionat de surf, nu ezita sa recunoasca faptul ca experienta ''nu este comparabila cu cea de pe apele oceanului''.

''Nicio structura de valuri artificiale nu poate oferi emotia si senzatie marii'', insa ''putem oferi posibilitatea novicilor sa cunoasca acest sport intr-un mod simplu, imediat si sigur'', a spus el.

''Iar pentru cei care il practica deja este o alternativa, cu posibilitatea de a o face in pauza de pranz sau dupa munca, in cazul in care locuiesc in apropiere, sau cand marea este plata'', a adaugat Vanoli.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Promotorii proiectului, care a costat 1,5 milioane de euro, au subliniat ca la realizarea acestuia a fost acordata o atentie speciala mediului - valul este generat de o infrastructura care utilizeaza energie regenerabila, iar in parc este interzis plasticul.

Potrivit ''Wakeparadise'', in Italia sunt 80.000 de practicanti de surf. Potentialul este asadar enorm, dezvoltatorii sperand ca instalatia sa atraga totodata si turisti veniti in vizita in Milano.

Surful se numara printre sporturile ce vor fi prezente in premiera la Jocurilor Olimpice de vara editia 2020 de la Tokyo.