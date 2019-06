Un barbat a fost injunghiat in gat cu un cuter, pe platourile de filmare a noii productii cu Anne Hathaway, potrivit BFM TV, citat de News.ro

Potrivit reprezentantiilor producatorului filmului, Warner Bros. Studios, a fost vorba despre un "incident izolat intre colegi de munca", pe care politia il investigheaza in prezent.

Contactata de revista people, politia locala a explicat ca suspectul nu a fost inca identificat dar a fost arestat.

"Am fost anuntati miercuri, catre ora 12.35. Un barbat a fost ranit la gat, a fost preluat. Un alt barbat, in varsta de 54 de ani, a fost arestat, el fiind suspectat ca a intentionat sa-l raneasca grav", a indicat purtatorul de cuvant al Politiei. "Noi credem ca cei doi se cunosc. Vom continua ancheta pentru a intelege cum s-au petrecut faptele".

Conform marturiei unei surse prezente la fata locului, publicata de The Sun, cei doi barbati s-au certat pana in punctul in care unul dintre ei l-a atacat pe celalalt cu cuterul pe care il avea la brau.