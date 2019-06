Fostul presedinte al Frantei Nicolas Sarkozy a fost inculpat, miercuri, pentru acte de coruptie, intr-o investigatie privind interceptari telefonice, afirma surse judiciare citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro



Inalta Curte de Casatie a validat miercuri trimiterea in judecata a lui Nicolas Sarkozy. Instanta suprema a respins apelul formulat de Thierry Herzog, avocatul lui Nicolas Sarkozy.

Dosarul se refera la finantarea ilegala a campaniei electorale de catre mostenitoarea companiei L'Oreal, Liliane Bettencourt. Parchetul National Financiar (PNF) a cerut in octombrie 2017 trimiterea in judecata a lui Nicolas Sarkozy pentru "coruptie, trafic de influenta si incalcarea secretului profesional" in acest caz.

Nicolas Sarkozy este acuzat ca a incercat sa obtina in 2014, prin intermediul avocatului sau, informatii secrete de la Gilbert Azibert, la acea vreme magistrat al Curtii de Casatie in dosarul Bettencourt. Sarkozy ar fi incercat sa il promoveze pe Gilbert Azibert in schimbul informatiilor secrete despre conversatii telefonice interceptate in ancheta, scrie Digi24.