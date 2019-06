Sinuciderea asistata a devenit legala in statul australian Victoria incepand de miercuri, odata cu intrarea in vigoarea a unei legi care le da dreptul pacientilor aflati in faza terminala sa solicite eutanasierea, o premiera in tara de la Antipozi, informeaza AFP si Reuters



Legea intra in vigoare miercuri, la 18 luni dupa ce a fost adoptata de parlamentul din Victoria, al doilea cel mai populat stat australian, in noiembrie 2017.

Prim-ministrul statului Victoria, Daniel Andrews, partizanul acestui proiect de lege dupa decesul tatalui sau in 2016, a declarat la postul Channel Nine ca textul isi propune sa le ofere bolnavilor 'o alegere demna la sfarsitul vietii'.

'Este vorba despre o modificare indrazneata. Niciun alt stat nu a facut-o (...) insa noi credem ca este o masura buna. Am adoptat o abordare plina de compasiune', a mai spus el.

Condiile puse de lege pentru cei care vor apela la sinucidere asistata

Eutanasia nu va fi posibila decat pentru pacienti in faza terminala, de varsta majora, rezidenti in statul Victoria, carora boala le provoaca suferinte insuportabile si care mai au mai putin de 6 luni de viata sau mai putin de un an, in cazul celor suferinzi de scleroza in placi sau de afectiuni neuromotorii.

Procesul nu poate fi incheiat in mai putin de zece zile, iar bolnavul se poate razgandi in orice moment. Personalul medical are libertatea de a nu se implica in acest proces.

Legea prevede garantii, printre care existenta unei comisii de examinare independente si interventia unui medic legist care va controla circumstantele decesului.

Potrivit lui Andrews, in jur de 12 persoane ar putea beneficia de aceasta lege in 2019, si pana la 150 din anii urmatori.

Arhiepiscopul de Melbourne, Peter Comensoli, si alti trei episcopi din statul Victoria au emis un comunicat la intrarea in vigoare a noii legi, vorbind despre 'un nou capitol profund tulburator pentru ingrijirile medicale in Victoria'.

Expertii considera ca exemplul Victoriei ar putea fi urmat si de alte state australiene, care au luat in dezbatere in trecut sinuciderea asistata, insa propunerile de legalizare au fost respinse in integralitate.

Eutanasia este legala in tari ca Olanda, Elvetia si Canada, precum si in unele state americane, insa guvernul australian i se opune.