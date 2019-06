O americanca in varsta de 10 ani a intrat in istoria escaladelor montane, devenind cea mai tanara persoana din lume care a reusit sa cucereasca piscul El Capitan, una dintre cele mai inalte faleze stancoase de pe Terra, situata in Parcul National Yosemite din California, informeaza AFP.



Tanara Selah Schneiter a escaladat cei 900 de metri ai peretelui de granit in doar cinci zile, alaturi de tatal ei - care este un alpinist experimentat - si un prieten de familie.

"Nu-mi vine sa cred ca tocmai am facut asta", a declarat ea intr-o inregistrare video, realizata in momentul in care a ajuns in varful piscului El Capitan.

#CAsAdventure | @TheFresnoBee: Selah Schneiter, 10, youngest to climb El Capitan’s Nose in Yosemite. Parents’ love story inspired her ~ Read on at https://t.co/5pjYkijs9i pic.twitter.com/4BWO50V4pi — GoCalifornias (@GoCalifornias) June 16, 2019

"Principala noastra deviza era 'Cum sa mananci un elefant? In bucati mici'", a explicat ea, ulterior, pentru un post de televiziune local.

Selah Schneiter is only 10 years old, but she just climbed "The Nose" (900m 5.14/8b+). She becomes the youngest climber on record to have climbed El Capitan, after Scott Cory in 2001 at age 11! https://t.co/HHhOghUV2a#ElCapitan #theNose pic.twitter.com/TceUQrzOBm — 4sport.ua (@4sportua) June 14, 2019

Potrivit tatalui ei, Selah a izbucnit in lacrimi in momentul in care si-a indeplinit visul.

"Eram obositi dupa cinci zile lungi si am instalat cortul acolo sus in acea noapte, insa ea a redevenit copil si voia sa vada totul, sa exploreze, ca si cum ar fi fost normal", a explicat el.

Youngest Just Climbed the Nose: Selah Schneiter Bio, Wiki, Age, Fast Facts You Need to Know https://t.co/JiQoqFNcas pic.twitter.com/YZ4QIj3a1n — wikiglobals (@wikiglobals) June 16, 2019

Escaladele montane ocupa un loc important in familia Schneiter, a declarat tatal fetei, care a cunoscut-o pe mama lui Selah in timp ce escalada acelasi pisc celebru - El Capitan. Iar Selah doreste acum sa isi incurajeze fratele mai mic, in varsta de sapte ani, sa ii calce pe urme si sa atinga aceeasi performanta, scrie Agerpres.

In 2017, echipat doar cu o pereche de papuci si pudra pentru aderenta, Alex Honnold a reusit sa escaladeze cu mainile goale si fara niciun sistem de siguranta legendarul perete vertical al piscului El Capitan, stabilind astfel o premiera mondiala.

El a avut nevoie de mai putin de patru ore, insa de doi ani de pregatiri intense, pentru a stabili acel record, in cadrul unui veritabil periplu ce a fost imortalizat in documentarul "Free Solo", premiat cu Oscar in acest an.