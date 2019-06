Giuseppina Robucci, cea mai varstnica locuitoare din Europa si a doua cea mai batrana persoana din lume, a decedat marti, la 116 ani, informeaza agentia italiana ANSA, citata de DPA.





''Suntem tristi, dar in acelasi timp ne simtim onorati ca s-a numarat printre cetatenii nostri'', a declarat Alfonso D'Aloiso, primarul localitatii Poggio Imperiale din sudul Italiei unde a trait Giuseppina Robucci. Pentru a-si exprima tristetea, D'Aloiso si-a colorat in negru pagina de profil a contului sau de Facebook.

''Nonna Peppa'' (bunica Peppa), asa cum era cunoscuta, s-a nascut la 20 martie 1903.

Potrivit Grupului de Cercetare in Gerontologie (GRG), Giuseppina Robucci a fost a doua cea mai varstnica persoana din lume, dupa japoneza Kane Tanaka, tot de 116 ani, insa nascuta la 2 ianuarie 1903, scrie Agerpres.

Robucci a fost cea mai varstnica persoana din Europa, secondata de Lucile Randon, din Franta, de 115 ani.

Timp de multi ani, Robucci a condus o cafenea impreuna cu sotul sau, in mica localitate din regiunea Apulia.

Ea a avut cinci copii, noua nepoti si 16 stranepoti.

Tot o italianca, Emma Morano, a detinut o lunga perioada titlul de cea mai varstnica persoana din lume, fiind totodata, la data verificarii, ultima persoana in viata care s-a nascut in anii 1800. Ea a decedat in aprilie 2017, la 117 ani. Succesoarea sa, Violet Brown din Jamaica, a murit in septembrie 2017, la aceeasi varsta, 117 ani.

Pe lista GRG se numara 34 de ''supercentenari'' - persoane de 110 ani sau peste aceasta varsta. Toate cele 34 de persoane sunt de sex feminin.