Seismul, cu magnitudine 6, s-a produs la orele 22.55 (14.55 GMT) la o adancime de 16 kilometri, potrivit Centrului chinez pentru cutremure. El a fost urmat in 40 de minute de la seismul initial de cel putin patru replici, dintre care cea mai importanta a avut magnitudinea 5,1. Mai multe cladiri, printre care si un hotel, s-au prabusit. De asemenea, traficul pe soselele din zona calamitata s-a oprit, dupa ce in carosabil au aparut crapaturi de mari dimensiuni, scrie Digi24.

In capitala provinciei afectate, un oras cu 14 milioane de locuitori aflat la 300 de kilometri de epicentru, sistemul de alerta a anuntat pericolul cu un minut inainte. Acolo nu au fost inregistrate pagube semnificative. Autoritatile chineze au trimis deja zeci de mii de corturi, paturi si paturi sinistratilor.

Un hotel din apropierea epicentrului s-a prabusit, dar nu este clar deocamdata daca acest incident s-a soldat cu victime. Pe mai multe artere rutiere din regiune au aparut fisuri.

Peste 300 de pompieri au fost desfasurati la fata locului si echipe de prim-ajutor au fost trimise cu 5.000 de corturi si alte echipamente de salvare, potrivit agentiei chineze.

Provincia Sichuan este frecvent lovita de seisme. In 2008, un cutremur de pamant cu magnitudinea 7,9 a facut 87.000 de morti si disparuti.

