Suedezii si spaniolii, in aceasta ordine, sunt europenii care se bucura de cei mai multi ani de viata sanatoasa, in timp ce austriecii si danezii se claseaza pe ultimele locuri, potrivit unui raport al Fundatiei spaniole Cajas de Ahorro (Funcas), citat de EFE.





Potrivit celui mai recent raport 'Focus on Spanish Society', publicat luni, Spania va deveni in 2040 tara cu cea mai mare speranta de viata din lume, depasind pentru prima data Japonia.

Deja in 2017, potrivit Funcas, Spania ocupa primul loc in cazul femeilor, scrie Agerpres.

Bazat pe datele Eurostat - biroul european de statistica - raportul releva ca barbatii suedezi traiesc in medie 73,2 de ani de viata sanatoasa, fata de 71,9 in cazul femeilor, in timp ce Spania se claseaza pe locul al doilea, cu 69,9 ani pentru femei si 69 de ani pentru barbati.

In Spania, 64% dintre barbati si 53% dintre femei se bucura de o sanatate buna dupa varsta de 65 de ani.

Desi au economii dezvoltate si un venit mare pe cap de locuitor, Austria si Danemarca ocupa ultimele locuri in acest clasament, cu mai putin de 60 de ani de viata sanatoasa.