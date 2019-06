Constantin, un bebelus de numai 4 luni, pare a fi cel mai mic copil care a fost despartit de parintii sai, Florentina si Vasile Mutu, un cuplu de romi saraci din Romania care traia din cersetorie si care a incercat sa intre ilegal in SUA, relateaza cotidianul The New York Times



Potrivit sursei citate, bebelusul a petrecut 5 luni din primul sau an de viata intr-un orfelinat si a fost cel mai mic dintre miile de copii care au fost separati de parintii lor in baza politicii antiimigratie a presedintelui Donald Trump, numarul total al celor afectati de aceasta noua politica nefiind deocamdata cunoscut.

The New York Times scrie ca nici pana acum administratia SUA nu a explicat familiei Mutu de ce le-a fost luat copilul, iar oficialitati din Departamentul pentru Securitate Interna au refuzat sa comenteze informatiile din articol.

In februarie 2018, Constantin Mutu a fost separat de parintii sai la granita de sud a SUA, pe cand avea doar 4 luni. Asistenta care l-a luat in primire, Alma Acevedo, a verificat in baza de date a Autoritatii federale de Imigratie si Granite din SUA (ICE) si a aflat ca tatal bebelusului era detinut intr-un centru federal din Pearsall, Texas. Acevedo a reusit sa dea de mama copilului cu care a tinut legatura saptamanal, scrie Agerpres.

A durat luni de zile pana cand parintii au putut sa-l vada din nou pe Constantin. Inainte de aceasta, tatal sau a fost trimis la evaluare psihiatrica intr-un centru de detentie a imigrantilor din Texas pentru ca nu se mai oprea din plans, iar mama bebelusului a fost spitalizata cu hipertensiune provocata de stres. La doua luni dupa retinerea sa, un ofiter de la serviciul de imigratie a venit la Mutu cu o oferta: daca renunta la cererea de azil in SUA, urma sa fie deportat in Romania impreuna cu bebelusul Constantin. Barbatul a acceptat si, la inceputul lui iunie 2018, a fost eliberat si deportat fara copilul sau in Romania.

Constantin a fost dat in ingrijire unei familii din clasa de mijloc din Michiganul rural, scrie The New York Times, fiind trimis in cele din urma acasa pentru reintregirea familiei, in iulie 2018, in urma unei hotarari judecatoresti. Avea deja 9 luni si isi petrecuse cea mai mare parte din viata in custodia guvernului SUA. Repatrierea a fost facuta dupa ce administratia Trump a revenit asupra ordinelor privind politica separarii familiilor, dupa un val de reactii foarte critice din partea publicului. Acum, in varsta de un an si jumatate, bebelusul inca nu este in stare sa mearga singur si sa vorbeasca.

Potrivit The New York Times, familia Mutu vrea despagubiri din partea Statelor Unite.