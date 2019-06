Romania si Bulgaria s-au clasat pe ultimele locuri in Tabloul de bord european privind inovarea din 2019, a anuntat luni Comisia Europeana (CE).



Din 2011 pana in prezent, performantele in materie de inovare ale UE au crescut, in medie, cu 8,8%, 25 de tari ale UE sporindu-si performantele in acest domeniu. Cele mai bune performante s-au inregistrat in Lituania, Grecia, Letonia, Malta, Marea Britanie, Estonia si Olanda, in timp ce Romania si Slovenia au inregistrat cele mai puternice scaderi ale performantelor in acest domeniu.

Pe baza punctajelor obtinute, tarile UE se incadreaza in patru grupe de performanta: lideri in materie de inovare, inovatori puternici, inovatori moderati si inovatori modesti. Suedia este liderul in materie de inovare la nivelul UE in 2019, fiind urmata de Finlanda, Danemarca si Olanda. Marea Britanie si Luxemburg si-au pierdut statutul de "lideri in materie de inovare", alaturandu-se altor tari din categoria "inovatorilor puternici", in timp ce Estonia face parte, pentru prima data, din grupul "inovatorilor puternici".

Singurele state membre UE incluse in categoria "inovatori modesti" sunt Romania si Bulgaria

La nivel mondial, UE a depasit Statele Unite. Superioritatea performantelor UE fata de Brazilia, India, Rusia si Africa de Sud ramane considerabila. Cu toate acestea, China vine din urma, cu o viteza de trei ori mai mare decat cea cu care cresc performantele blocului comunitar. UE a pierdut teren in comparatie cu Japonia si Coreea de Sud.

Europa trebuie sa isi aprofundeze capacitatea de inovare pentru a face fata concurentei pe pietele mondiale si pentru a mentine si a imbunatati modul de viata european, astfel cum s-a solicitat, de curand, in cadrul Consiliului European, in iunie 2018 si in martie 2019. Acesta este motivul pentru care Comisia Juncker a stabilit noi tinte atat pentru UE, cat si pentru statele sale membre si regiunile sale si a propus programul Orizont Europa, cel mai ambitios program de cercetare si inovare de pana acum. Acest lucru ii va permite UE sa ramana in avangarda cercetarii si inovarii la scara mondiala.

Tabloul de bord european privind inovarea si Tabloul de bord regional privind inovarea pentru anul 2019, publicate luni de Comisie, arata ca performantele UE in materie de inovare s-au imbunatatit in mod constant timp de patru ani la rand. In premiera absoluta, capacitatea de inovare a Europei o depaseste pe cea a Statelor Unite ale Americii. Cu toate acestea, UE continua sa piarda teren in fata Japoniei si a Coreei de Sud, iar China vine rapid din urma. Datele completeaza, in cadrul semestrului european, recomandarile specifice fiecarei tari publicate recent de Comisie, in care este evidentiat rolul cercetarii si al inovarii si sunt cuprinse recomandari pentru imbunatatirea cresterii productivitatii si a competitivitatii, scrie Agerpres.

"Tablourile de bord privind inovarea realizate de Comisie ajuta statele membre, regiunile si UE in ansamblul sau sa identifice domeniile in care sunt necesare reforme ale politicilor pentru a impulsiona pozitia de lider a Europei in materie de inovare", a afirmat Elzbieta Bienkowska, comisarul pentru piata interna, industrie, antreprenoriat si IMM-uri.

Corina Cretu: Fondurile politicii de coeziune a UE, un motor principal al inovarii si al dezvoltarii durabile

La randul sau, Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, stiinta si inovare, a adaugat: "Inovarea aduce locuri de munca si crestere economica. Constat cu satisfactie ca se fac progrese, in general, in intreaga UE. Cu toate acestea, pentru a ramane in prim plan in cursa mondiala, atat UE, cat si statele sale membre trebuie sa continue sa investeasca si sa dezvolte politicile adecvate astfel incat inovarea sa prospere".

"Fondurile politicii de coeziune a UE sunt un motor principal al inovarii si al dezvoltarii durabile. Startup-urile si intreprinderile mici contribuie la crearea de noi modele de afaceri in sectorul digital sau in cel ecologic. Insa centrele de inovare pot sa se dezvolte si in tari cu economii mai putin puternice, iar aceste constatari ne ajuta sa sprijinim procesul de inovare in ecosistemele regionale, inclusiv in regiunile mai putin dezvoltate", a declarat comisarul pentru politica regionala, Corina Cretu.

In anumite domenii specifice de inovare, tarile din UE cu cele mai bune rezultate sunt: Danemarca - resurse umane si mediul propice inovarii; Luxemburg - sisteme de cercetare atractive; Franta - finantare si sprijin; Germania - investitii ale intreprinderilor; Portugalia - IMM-uri inovatoare; Austria - crearea de legaturi; Malta - capital intelectual; Irlanda - impactul asupra ocuparii fortei de munca si asupra vanzarilor.

Tabloul de bord regional privind inovarea ofera o evaluare comparativa a performantelor sistemelor de inovare in 238 de regiuni din 23 de state membre ale UE, in timp ce Cipru, Estonia, Letonia, Luxemburg si Malta sunt incluse la nivel de tara. In plus, Tabloul de bord regional privind inovarea acopera si unele regiuni din Norvegia, Serbia si Elvetia.

Regiunile cele mai inovatoare din UE sunt Helsinki-Uusimaa, Finlanda, urmata de Stockholm, Suedia si Hovedstaden, Danemarca. Pentru 159 regiuni, performanta a crescut in perioada de observatie de noua ani. Tabloul de bord regional privind inovarea publicat in acest an demonstreaza o convergenta puternica in privinta performantelor regionale, diferentele de performanta intre regiuni fiind in scadere.