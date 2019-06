Marele cineast italian Franco Zeffirelli a murit la varsta de 96 de ani, transmite sambata AFP care citeaza presa italiana.

Regizorul a murit la resedinta sa din Roma, scrie Agerpres.

Franco Zeffirelli "s-a stins linistit dupa o lunga maladie care s-a agravat in ultimele luni", anunta presa italiana care citeaza surse din familia cineastului.

Nascut la Florenta la 12 februarie 1923, Zeffirelli a devenit celebru ca producator de opera prin spectacolele grandioase pe care le-a pus in scena si in calitate de regizor, aducand pe marile ecrane adaptari dupa piese de teatru celebre, precum "Romeo si Julieta" sau "Imblanzirea scorpiei", cu Elizabeth Taylor si Richard Burton in rolurile principale.

Zeffirelli a ramas activ pana la o varsta inaintata, desi sanatatea sa era din ce in ce mai subreda si si-a petrecut ultimii ani de viata in scaunul cu rotile, inconjurat de cainii sai credinciosi la vila sa de la marginea Romei.

Dintre filmele sale celebre reamintim "Iisus din Nazaret", "Otello", "Hamlet" sau "La ceai cu Musolini".cineast italian Franco Zeffirelli a murit la varsta de 96 de ani