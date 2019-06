Mai multe vedete de la Hollywood il sprijina pe Octavian Ursu, un politician german de origine romana care candideaza la primaria orasului Gorlitz si care il va infrunta, duminica, in al doilea tur al alegerilor locale, pe candidatul partidului Alternativa pentru Germania (AfD), informeaza Reuters.





Orasul german Gorlitz, cu strazile sale medievale pavate cu piatra cubica si arhitectura sa art-nouveau, pare desprins dintr-un platou de filmare, fapt care s-a intamplat de foarte multe ori si in realitate, atragand in ultimii ani regizori de seama, precum Wes Anderson si Eli Roth, care au filmat mai multe productii cinematografice in interiorul acestei localitati.

In prezent, vedete de la Hollywood si-au indreptat atentia spre acest oras din Saxonia, aflat in apropiere de granita cu Polonia, din alt motiv: alegerile electorale de duminica ar putea oferi partidului Alternativa pentru Germania (AfD - considerat de extrema dreapta) primul ei primar intr-o localitate importanta.

Ingrijorat ca reputatia orasului ar putea fi afectata iremediabil, producatorul Michael Simon de Normier, care a filmat in 2008 pelicula "The Reader" in acest oras, a publicat o scrisoare deschisa in care se adreseaza locuitorilor din Gorlitz si ii avertizeaza in legatura cu aceste riscuri, scrie Agerpres.

"Nu cedati in fata urii si a xenofobiei", a scris el in acea scrisoare, semnata, printre altii, si de Stephen Daldry, regizorul filmului "The Reader", actorul Tom Wlaschiha - cunoscut din serialul "Game of Thrones" - si actrita Jana Pallaske - cunoscuta din lungmetrajul "Inglorious Basterds".

In fata candidatului AfD, fostul politist Sebastian Wippel, se afla candidatul Uniunii Crestin-Democrate (CDU), Octavian Ursu, un muzician care a plecat din Romania in 1990 pentru a canta la trompeta intr-un teatru local.

Procentul de 36% cu care Sebastian Wippel a castigat primul tur al alegerilor reflecta scorul foarte bun obtinut de AfD in cea mai mare parte din fosta Germanie de Est, unde investitiile de miliarde de euro nu au reusit sa contrabalanseze declinul populatiei si rata ridicata a somajului.

"Aici nu este vorba doar despre AfD sau CDU. Vrem sa avem o societate deschisa in acest oras? Sau vrem sa ne izolam?", s-a intrebat politicianul de origine romana.

CDU, partidul cancelarului Angela Merkel, a detinut puterea in acest oras timp de aproape trei decenii, insa multi cetateni sunt de parere ca aceasta perioada de dominatie politica este suficienta.

"Cetatenii au ajuns in punctul in care isi spun: nu, avem nevoie de o schimbare", a declarat Hajo, un locuitor din Gorlitz care a refuzat sa isi dezvaluie numele de familie, insistand asupra experientei lui Sebastian Wippel in administratie, in comparatie cu pregatirea de muzician a lui Octavian Ursu.

Octavian Ursu se afla la sase procente in urma lui Sebastian Wippel dupa primul tur de scrutin, dar, cu ajutorul alegatorilor care sunt adeseori greu de convins si care i-au sprijinit in trecut pe candidatii de extrema stanga, ar putea sa rastoarne pronosticurile si sa il invinga pe candidatul AfD.

"Ciuma sau holera" - asa a descris Rosemarie Trankel, o alta locuitoare din Gorlitz, alegerea pe care va trebui sa o faca la scrutinul de duminica.

Poate ca frumusetea orasului Gorlitz a atras in localitate multe staruri de la Hollywood - Ralph Fiennes si Jude Law au locuit mai multe luni in acest oras in timp ce filmau pentru "The Grand Budapest Hotel" -, insa interventiile vedetelor din industria cinematografica sunt eronate, a declarat Sebastian Wippel.

"Daca exista cineva care afecteaza reputatia orasului Gorlitz, atunci este vorba despre aceia care au incurajat Hollywoodul sa vorbeasca atat de nerespectuos despre noi", a scris fostul politist pe site-ul lui. El a adaugat, totusi, ca orice vedeta de cinema care va veni in vizita va fi bine primita in oras si va fi libera sa vina sa serveasca o cafea in biroul Primariei dupa aceste alegeri.