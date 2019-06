Cea mai inalta instanta administrativa germana a stabilit marti ca reprezentantii industriei avicole pot sa continue sa sacrifice milioane de pui de gaina de sex masculin pana la aparitia unor metode care sa permita pe scala larga depistarea sexului acestor pasari inca din stadiul vietii embrionare, informeaza AFP.



Curtea Administrativa Federala trebuia sa transeze daca sacrificarea - prin zdrobire si macinare cu o roata dintata - puilor de gaina de sex masculin era conforma cu primul articol din legea pentru protectia animalelor, potrivit caruia "nimeni nu este indreptatit sa provoace animalelor durere, suferinte si vatamari fara motive rezonabile".

"Practica actuala (de eliminare a puilor de sex masculin, n.r.) se bazeaza pe un motiv rezonabil pana la aparitia, intr-un termen a priori apropiat, unor metode de determinare a sexului puilor de gaina inca din perioada in care ei se formeaza ca embrioni in oua", a declarat judecatoarea Renate Philipp.

Intr-un comunicat, Curtea a insistat asupra faptului ca aceasta autorizatie este "tranzitorie", insa nu a fixat totusi un calendar precis.

La fel ca alte doua instante precedente, Curtea Administrativa Federala a considerat ca interesele economice ale crescatorilor de gaini ouatoare primeaza in perioada imediata, crescatorii germani considerand ca masculii nu au nicio utilitate in lantul de productie si costa prea mult pentru a fi crescuti in fermele avicole. In fiecare an, 45 de milioane de pui de gaina de sex masculin sunt ucisi in aceasta maniera, scrie Agerpres.

Originea litigiului examinat de Curte dateaza din 2013, cand Ministerul Agriculturii din regiunea Renania de Nord - Westfalia a dorit sa interzica sacrificarea in masa a puilor de sex masculin. Insa crescatorii de pasari au atacat decizia si au avut castig de cauza in instantele din acest land german, iar de acum si la nivel federal.

Sacrificarea puilor de sex masculin este o practica foarte controversata in Germania. Actualul ministru al Agriculturii, Julia Klockner, se opune acestei practici.

"Uciderea animalelor inca de la nastere din cauza sexului lor, nu este posibil asa ceva!", a declarat ea pentru editia de joi a cotidianului regional Rheinische Post, precizand ca 8 milioane de euro au fost deblocati pentru a cauta alternative la aceasta metoda.

Mai multe metode de identificare a sexului inca din ou, ce ar permite distrugerea oualor masculine inainte de eclozare, sunt testate in prezent, mai ales in Germania si in Olanda. Insa aceste tehnici nu sunt inca aplicabile la scala industriala.

In ceea ce priveste cresterea puilor de sex masculin, aceasta practica este realizata in crescatorii bio din Germania, insa costul se repercuteaza asupra pretului de consum si ajunge la mai multi eurocenti per ou.

Pentru aparatorii drepturilor animalelor, identificarea sexului puiului din ou nu este nici ea o metoda perena. Dupa parerea lor, supra-specializarea pasarilor - gaini ouatoare ultraperformante sau gaini pentru carne - este metoda ce trebuie atacata, prin implementarea unor filiere in care masculii si femelele sa aiba o utilitate.

"Folosirea unor specii de gaini care au dubla folosinta - productia de oua si productia de carne - este o alternativa buna", a transmis Foodwatch, o asociatie specializata in monitorizarea industriei alimentare, intr-un comunicat publicat joi.

"In loc sa parieze pe selectia pasarilor in functie de sex, ministrul Agriculturii, Julia Klockner, ar face mai bine sa se angajeze sa puna capat cresterii de gaini care se bazeaza doar pe randamente foarte inalte", au criticat reprezentantii acestei asociatii.