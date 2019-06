Jackpot-ul urias in valoare de 123 de milioane de lire sterline de la loteria EuroMillions a fost castigat marti seara de detinatorul unui bilet jucat in Marea Britanie, a anuntat miercuri Loteria Nationala din aceasta tara, citata de Press Association.



Acest castig il plaseaza pe norocosul jucator pe a treia pozitie in topul celor mai mari castiguri la loterie in Marea Britanie.

Jucatorii din Marea Britanie au fost indemnati sa isi verifice tichetele pentru a afla daca pot revendica marele premiu.

''Anul acesta a fost cu adevarat incredibil pentru jucatorii la EuroMillions din Marea Britanie, patru castigatori ai jackpot-ului de pe aceste meleaguri'', a declarat Andy Carter, consilier in cadrul Loteriei Nationale.

Patrick si Frances Connolly, un cuplu din Irlanda de Nord, au castigat 114,9 milioane de lire sterline la loteria EuroMillions la extragerea de Anul Nou. Ade Goodchild a dat lovitura in martie, castigand 71 milioane de lire sterile la aceeasi loterie, iar detinatorul anonim al unui bilet a revendicat premiul de 35,2 milioane in luna aprilie, a amintit Carter.

Numerele castigatoare extrase marti seara au fost: 25, 27, 39, 42 si 46, iar numerele speciale EuroMillions Lucky Star au fost 11 si 12.

Recordul actual pentru cel mai mare castig obtinut la loterie in Marea Britanie, in valoare de 161 de milioane de lire sterline, este detinut de Colin si Chris Weir din Largs, o localitate din North Ayrshire, Scotia, care au jucat la EuroMillions in 2011. Cuplul, care a facut o donatie de 1 milion de lire pentru Partidul National Scotian (SNP), a anuntat divortul in luna aprilie.

Adrian si Gillian Bayford din Suffolk, au castigat la loterie in august 2012 peste 148 de milioane de lire sterline. Ei s-au separat un an mai tarziu, aminteste Press Association.