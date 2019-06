Roiuri de lacuste au distrus multe culturi agricole si au infestat numeroase locuinte de pe insula Sardinia in cadrul celei mai grave invazii de acest tip din ultimii 70 de ani, au anuntat marti reprezentantii Coldiretti, cea mai importanta asociatie a agricultorilor italieni, citati de DPA.



Lacustele au devastat pasuni ce acopera o suprafata de 2.500 de hectare din provincia centrala Nuoro, intre micile localitati Ottana si Orani.

"Pur si simplu pasim peste un covor de lacuste", au transmis intr-un comunicat reprezentantii asociatiei Coldiretti.

Farmers in Sardinia are complaining of grasshoppers and locusts - a species of grasshopper - that are swarming the Italian island and destroying farmlands. Video courtesy: AP pic.twitter.com/ZKxHNajw2d — Alma Angeles (@AlmaEBC1with25) June 11, 2019

Lacustele sunt adeseori intalnite in Sardinia in timpul lunilor de vara, insa fermierii si agricultorii locali spun ca aceasta este cea mai grava invazie observata dupa Al Doilea Razboi Mondial, iar fenomenul a fost cauzat in principal de tiparele neobisnuite ale climei din ultimii doi ani, scrie Agerpres.

"Am avut seceta in 2017 si multa ploaie in 2018, formand climatul ideal pentru ca lacustele sa iasa din parloage si sa se mute apoi pe terenurile cultivate pentru a se hrani", a declarat Michele Arbau, reprezentant al asociatiei Coldiretti Sardinia.

Video shows the swarms of the species of grasshopper taking over parts of the Italian island of Sardinia. https://t.co/qJPQQnay6b — Action News on 6abc (@6abc) June 10, 2019

"Nu putem sa facem nimic in acest an", a dezvaluit el pentru Reuters, adaugand ca exista riscul unor invazii de lacuste si mai grave in 2020, daca nu vor fi luate imediat masuri preventive.

Michele Arbau a mai spus ca este imposibil de estimat costurile acestei invazii de lacuste pana la finalizarea sezonului agricol.