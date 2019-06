Presedintele Republicii Moldova Igor Dodon a anuntat ca a semnat marti un decret prin care a anulat deciziile anterioare ale lui Pavel Filip de a dizolva parlamentul si de a organiza alegeri anticipate, informeaza Unimedia si Radio Chisinau.



Anuntul a fost facut dupa sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS), convocata in dimineata zilei de marti, intr-o noua componenta. Membrii CCS au cerut Procuraturii Generale si Bancii Nationale a Moldovei (BNM) sa prezinte in regim de urgenta raportul Kroll 2 (de la consortiul Kroll, care ancheteaza asupra asa-zisului Furt al Miliardului din banci ale RMoldova. Furtul Miliardului este numele dat de presa unor miscari financiare prin care in perioada 2012-2014 din Banca de Economii (BEM), Banca Sociala si Unibank din Republica Moldova a fost transferata o suma de circa 13,3 miliarde de lei moldovenesti, pe atunci echivalentul unui miliard de dolari americani - n.r.). Dupa sedinta, Igor Dodon a declarat presei ca guvernul, parlamentul si Comisia de investigare a fraudelor bancare vor solicita direct de la compania internationala Kroll detalii despre investigatiile facute.

Membrii CSS au mai solicitat BNM si Serviciului Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor sa informeze zilnic Consiliul despre toate fluxurile de mijloace financiare care ies din Republica Moldova. Ei sustin ca ar avea informatii despre tentative de scoatere a unor sume importante din tara.

La aceeasi sedinta, membrii CSS au calificat ultimele decizii ale Curtii Constitutionale drept arbitrare si au acuzat ca ele "atenteaza asupra securitatii nationale', scrie Agerpres.

Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis la 9 iunie suspendarea temporara a presedintelui Igor Dodon, intrucat a refuzat sa dizolve parlamentul rezultat in urma alegerilor din 24 februarie, in conditiile in care legislativul nu a reusit sa formeze in termen de trei luni o coalitie majoritara care sa sustina un nou guvern, iar Pavel Filip, in calitate de premier cu mandatul expirat, a fost desemnat 'presedinte interimar'.

Pavel Filip a anuntat duminica dizolvarea parlamentului si semnarea decretului prin care a stabilit la 6 septembrie data alegerilor anticipate, dupa ce Partidul Socialist si blocul ACUM - care au impreuna 61 de mandate de deputat din totalul de 101- au creat o coalitie si au investit un nou guvern, la conducerea caruia a fost numita sefa Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu. Noul guvern a fost invalidat de Curtea Constitutionala, care, potrivit unor observatori si presei de la Chisinau, este aservita controversatului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc.