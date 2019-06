Trei persoane au cazut in ultimele zile din balcoanele unor hoteluri din Insulele Baleare, inclusiv un britanic care a decedat in urma ranilor suferite, in debutul sezonului turistic din 2019, a anuntat luni Politia spaniola, citata de AFP.



Turistul britanic a fost gasit decedat dupa ce a cazut vineri de la etajul al doilea al unui hotel aflat in statiunea balneara Magaluf, ce are reputatia unui spatiu al exceselor de toate felurile, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al Garzii Civile. Anchetatorii incearca sa stabileasca daca tanarul "s-a aruncat intentionat sau daca a cazut in urma unui accident", a adaugat el, fara sa fie in masura sa precizeze daca victima consumase alcool sau stupefiante. Un german de 35 de ani a cazut joi de la etajul al doilea al hotelului sau din Palma de Mallorca si a suferit rani grave, a precizat o sursa apropiata de ancheta, care a refuzat sa fie citata. Potrivit acelei surse, barbatul german, aflat in stare de ebrietate, se trezise in camera sa de hotel cu putin timp inainte de a cadea din balcon, scrie Agerpres. Un australian de 30 de ani a suferit la randul lui rani grave dupa ce a cazut luni de la al doilea etaj al hotelului Ibiza aflat pe insula cu acelasi nume, potrivit Politiei locale. Caderi ale unor turisti din balcoanele unor hotelurilor sunt raportate in fiecare an in Insulele Baleare, dar si in alte statiuni balneare spaniole. Unele dintre aceste cazuri sunt simple accidente, insa altele reprezinta cazuri de "balconing" o practica extrema si periculoasa, adeseori rezultatul unei provocari, care consta in salturi efectuate de turisti din balconul unui hotel pentru a incerca sa plonjeze in piscina sau pentru a ajunge intr-un alt balcon. Ministerul de Externe din Marea Britanie are pe site-ul sau o sectiune rezervata caderilor din balcoane, prin care ii avertizeaza pe turistii britanici din Spania asupra acestor pericole si le cere "sa nu isi asume riscuri nesabuite (...), mai ales atunci cand se afla sub influenta alcoolului sau a drogurilor".

