O persoana aflata la bordul unui avion care zbura din Marea Britanie cu destinatia Pakistan a provocat intarzieri majore dupa ce a deschis usa de urgenta in incercarea de a ajunge la toaleta in timp ce avionul se afla inca la sol, pe Aeroportul din Manchester, relateaza CNN si The Independent.





Zborul 702 al Pakistan International Airlines (PIA) urma sa decoleze vineri noapte din Manchester catre Islamabad, insa a avut o intarziere de sapte ore, potrivit liniei aeriene.

Patruzeci de pasageri au fost debarcati in urma acestui incident in timpul caruia ''toboganul de evacuare in caz de urgenta s-a declansat automat'', conform unui comunicat al companiei aeriene.

Un purtator de cuvant al companiei aeriene a declarat pentru CNN ca pasagera a deschis usa crezand ca in acel loc se afla toaleta si a precizat ca toti pasagerii care se aflau in aeronava sunt in siguranta, scrie Agerpres.

Reprezentantii Aeroportului din Manchester au refuzat sa comenteze incidentul de vineri noapte.

In luna mai, un pasager varstnic a fost arestat si retinut in provincia Shandong din estul Chinei pentru ca a pus in pericol siguranta unui avion dupa ce a incercat sa deschida o usa de urgenta in timp ce avionul se afla la sol, aminteste CNN. In incercarea aparenta de a evita coada de la debarcare, pasagerul, identificat dupa numele de familie, Song, a deschis usa de urgenta aflata langa locul sau, dupa aterizarea avionului.