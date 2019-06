Justitia argentiniana a condamnat un barbat sa-si despagubeasca fosta sotie platindu-i acesteia 8 milioane de pesos (circa 173.000 de dolari) pentru muncile casnice facute in timpul celor 27 de ani de casatorie, informeaza AFP.



Femeia de 70 de ani, absolventa de economie, s-a dedicat educatiei copiilor si muncilor casnice pe toata durata perioadei petrecute alaturi de acesta.

"Dependenta economica a femeilor de sotii lor este unul dintre mecanismele centrale prin care femeile sunt subordonate in societate", a explicat judecatoarea Victoria Fama.

Magistratul a stabilit o "suma rezonabila pentru a reechilibra situatia economica disparata a sotilor".

"Dupa 27 de ani de casatorie inculpatul a parasit-o atunci cand avea 60 de ani, varsta la care femeile primesc pensia, fara sa poata avea acces la piata muncii", se arata in hotararea judecatoreasca.

Cuplul s-a separat in 2009 si a divortat in 2011, scrie Agerpres.

Compensarea economica a fost introdusa in Codul civil in 2015. Aceasta poate consta intr-o singura plata, venit, uzufruct al anumitor bunuri sau in orice alta modalitate convenita de parti.