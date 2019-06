Autocamionul care transporta peste 18.000 de kilograme de albine s-a rasturnat pe o strada din Bozeman, Montana, in timpul deplasarii catre North Dakota din California, conform postului KTVQ-TV.

Un adjunct din cadrul departamentului de pompieri a declarat ca prezenta unui numar atat de mare de albine a provocat confuzie in randul echipelor de interventie.

''Trebuia sa stabilizam camionul pentru ca se afla pe o parte si din el se scurgea combustibil'', a declarat Brian Nickolay. ''Am luat toate masurile de precautie pentru a asigura siguranta membrilor nostri (...) si pentru a reduce riscul de a fi intepati'', a adaugat reprezentantul departamentului de pompieri.

A truck carrying a load of bees overturned this afternoon on the west side of Bozeman. Numerous agencies responded, and a beekeeper was called in, but the intersection is expected to remain closed for hours. https://t.co/b8mBNurjhk