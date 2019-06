Papa Francisc a indicat luni ca intentioneaza sa calatoreasca anul viitor in Irak, ceea ce ar fi o premiera absoluta pentru un cap al Bisericii romano-catolice, relateaza Reuters.



Papa Francisc a vorbit despre aceasta vizita intr-un discurs adresat unui grup de organizatii de caritate pentru sustinerea crestinilor din Orientul Mijlociu si alte regiuni.

"Ma insoteste constant un gand atunci cand ma gandesc la Irak", a spus suveranul pontif in alocutiunea al carei text fusese pregatit in prealabil, pentru a adauga apoi: "Acolo unde doresc sa merg anul viitor".

Razboaiele si conflictele succesive au determinat un exod al crestinilor din Irak si din alte tari din Orientul Mijlociu, aminteste Reuters. Mica populatie crestina din Irak, constand in cateva sute de mii de persoane, a avut in special de suferit in perioada cand importante teritorii ale tarii s-au aflat sub controlul Statului Islamic, dar dupa alungarea jihadistilor si-a recuperat din libertati. In Irak exista atat o comunitate crestina ortodoxa, cat si una catolica, scrie Agerpres.

In 2000, Papa Ioan Paul al II-lea a vrut sa viziteze orasul antic Ur, unde se considera ca s-a nascut Avraam, in cadrul unui pelerinaj in Irak, Egipt si Israel, dar negocierile cu guvernul irakian condus atunci de Saddam Hussein au esuat si calatoria nu s-a concretizat.