Un barbat in varsta de 71 de ani din Tokyo a fost arestat in week-end pentru ca ar fi trimis scrisori de amenintare parintilor unor copii de gradinita, pe care septuagenarul ii considera prea "zgomotosi", in care sugera ca i-ar putea ataca pe micuti daca acestia nu se linistesc, a declarat luni politia, citata de agentia de presa Kyodo.



Yutaka Arai, un rezident al cartierului Adachi din Tokyo, este suspectat ca a lasat scrisori de amenintare in cutiile postale ale caselor copiilor saptamana trecuta. Barbatul locuieste langa o statie de autobuz scolar care deserveste gradinita si a povestit anchetatorilor ca a fost deranjat de vocile puternice ale copiilor care asteapta autobuzul, a indicat politia. Arai neaga ca respectivele scrisori se doreau a fi amenintari, insa politia nu pare a fi de aceeasi parere, scrie Agerpres. "Nu lasati copiii sa vorbeasca mai tare. Daca nu puteti face acest lucru, nu va plangeti, indiferent ce se intampla", se poate citi intr-una dintre acestea, potrivit politiei. Cazul a fost facut public dupa ce unul dintre parinti a informat politia despre scrisoarea primita.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre copii, arestat, barbat

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×