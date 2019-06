Presedintele Ungariei, Janos Ader, a apreciat ca incidentul de joi, de la cimitirul militar din Valea Uzului, este "blasfemiator, contrar legislatiei acordurilor internationale, si totodata profund imoral", transmite MTI.



Ader a participat sambata la pelerinajul traditional de Rusaliile catolice de la Sumuleu Ciuc.

El a afirmat ca unele din cele 52 de cruci amplasate in cimitirul din Valea Uzului in memoria unor soldati romani au fost "ridicate pe ramasitele unor soldati unguri" si a mentionat ca ministerul roman al apararii nu a autorizat instalarea lor.

Constructia intr-un sit memorial incalca acordul romano-ungar privind intretinerea mormintelor din razboi, a spus presedintele.

Ader a aratat ca este in interesul Ungariei si al etnicilor maghiari din Romania sa se gaseasca o solutie care sa permita convietuirea pasnica a romanilor si a maghiarilor.

Incidentul de la Valea Uzului a fost condamnat si de partide politice din Ungaria. Parlamentarul Pal Barna, din partidul de guvernamant Fidesz, a cerut sambata guvernului de la Bucuresti sa ancheteze evenimentele si sa ii identifice pe cei raspunzatori.

Un comunicat al formatiunii de opozitie Parbeszed a exprimat solidaritatea cu "toti maghiarii care se simt intimidati de atacul extremistilor romani de la Valea Uzului".

Partidul nationalist radical Mi Hazank a cerut Parlamentului de la Budapesta sa condamne incidentul violent.

Cimitirul eroilor de la Valea Uzului, care adaposteste ramasitele pamantesti a peste 1.300 de militari cazuti in Primul si al Doilea Razboi Mondial, din mai multe tari, este obiectul unei dispute intre autoritatile din comuna Sanmartin din judetul Harghita si autoritatile din Darmanesti, din judetul Bacau.

Autoritatile locale din Darmanesti au ridicat in incinta mai multe cruci in memoria soldatilor romani si un monument pentru eroii care si-au dat viata acolo, indiferent de nationalitate, dar autoritatile din Sanmartin sustin ca demersul este ilegal, intrucat cimitirul se afla in domeniul public al comunei harghitene, iar crucile ar fi amplasate pe locul unor potentiale morminte nedescoperite ale soldatilor maghiari, scrie Agerpres.

Joi, mai multi romani prezenti in Valea Uzului pentru a-i comemora pe eroii inhumati acolo au intrat in cimitir si au rupt poarta de acces, imbrancindu-se cu jandarmii, cu jurnalistii si cu maghiarii prezenti in zona.