Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat sambata pe pagina sa de Facebook ca a semnat decretul de numire in functia de prim-ministru a liderei Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu.





"In conformitate cu prevederile Constitutiei Republicii Moldova, ca urmare a consultarii fractiunilor parlamentare am decis sa desemnez la functia de Prim-ministru al Republicii Moldova pe Dna Maia SANDU", a scris Dodon, intr-o postare care contine si versiunea in limba rusa.

Inainte de a primi mandatul, Sandu a prezentat prioritatile guvernului pe care intentioneaza sa il formeze, in cadrul unei sedinte a Parlamentului pe care Curtea Constitutionala o declarase neconstitutionala, scrie Agerpres.

Ea a anutat "eliberarea statului din captivitate si curatarea tuturor institutiilor de oameni corupti", "scoaterea tarii din izolarea internationala si relansarea dezvoltarii economice, readucerea finantarii externe si ajutorului macro-financiar din partea Uniunii Europene" si "asigurarea unor conditii pentru bunastarea reala a cetatenilor", relateaza Radio Chisinau.

Maia Sandu: Acest Guvern inseamna reedificarea unui stat

"Astazi avem sansa unui nou inceput. Acest Guvern inseamna reedificarea unui stat si crearea unor institutii democratice si functionale. (...) Exista divergente intre fortele politice din tara. Nu putem fi siguri de durata mandatului acestui Guvern. Acest Guvern poate fi demis oricand. Avem increderea ca deputatii actualului Parlament nu vor merge impotriva propriilor cetateni', a declarat Sandu.

Curtea Constitutionala declara neconstitutionala alegerea Zinaidei Greceanii la conducerea Parlamentului

Curtea Constitutionala a Republicii Moldova, sesizata de Partidul Democrat, a declarat sambata neconstitutionala alegerea socialistei Zinaida Greceanii ca presedinta a Parlamentului, transmite Moldpres. Hotararea instantei este definitiva si impotriva ei nu exista cale de atac, precizeaza agentia.

Deputatii au votat dupa ce Curtea Constitutionala decisese ca actualul parlament nu mai are dreptul sa legifereze sau sa isi constituie organe de conducere; in afara de presedinta legislativului, au mai fost trei vicepresedinti, dupa ce numarul acestora a fost majorat la patru, dintre care unul este rezervat opozitiei.

Partidul Socialist din Republica Moldova (PSRM) si blocul pro-european ACUM au convocat sedinta parlamentului desi Curtea Constitutionala decisese deja ca legislativul nu mai are dreptul la astfel de activitati "in cazul aparitiei circumstantelor de dizolvare obligatorie a Parlamentului ca urmare a blocajului legislativ si/sau a imposibilitatii de formare a Guvernului timp de 3 luni (90 de zile)". Curtea mai avertizase ca "orice actiune si/sau act legislativ care are drept scop desfasurarea activitatii Parlamentului dupa aparitia circumstantelor de dizolvare obligatorie constituie o incalcare grava a prevederilor constitutionale si sunt nule ab initio".

Lucrarile au fost boicotate de secretariatul parlamentului, iar sala unde si-au desfasurat activitatea 61 din cei 101 deputati a fost iluminata doar partial, a relatat Radio Chisinau. Sedinta a continuat, iar pe ordinea de zi este prevazut si votul pentru un nou guvern si adoptarea unui pachet de legi.