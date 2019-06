Copilul a fost rapit din districtul Aligarh din statul Uttar Pradesh la data de 31 mai, iar corpul sau a fost gasit intr-o groapa de gunoi, aflata langa casa sa, trei zile mai tarziu, a indicat politia locala.

Politia examineaza in prezent daca fetita a fost torturata, dupa ce familia acesteia a sustinut ca micuta a fost strangulata si i-au fost scosi ochii, a informat agentia de presa IANS.

Doi barbati, ambii vecini, despre care se stia ca s-au certat cu bunicul victimei pe tema unui imprumut neplatit, au fost arestati marti pentru uciderea fetitei, a declarat seful politiei din districtul mentionat, Akash Kulhary.

Whole India is mad about world cup now ..but what about this 3 years old infant Twinkle who has been brutally raped and murdered 😭😭😟😟😞...And one more girl ,one more rape what did we do????

Candle march!!

You being our P.M tell us when rape will come to an endπŸ™πŸ™ pic.twitter.com/tWwCWVi9Vv