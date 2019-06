O romanca fara adapost a fost arestata in Sicilia pentru ca si-a obligat fiica in varsta de 13 ani sa se prostitueze, primind in schimb bani, bautura, tigari, permisiunea de a folosi un dus sau un loc de dormit, a anuntat sambata politia italiana, transmite agentia dpa.



In acelasi comunicat, politia precizeaza ca a arestat patru barbati care au abuzat sexual de adolescenta, printre ei aflandu-se si un barbat in varsta de 90 de ani. Toti urmeaza sa fie acuzati de viol, dat fiind ca, in Italia, varsta legala pentru consimtamant este de 14 ani, precizeaza sursa. Evenimentele au avut loc in provincia sud-estica Ragusa, unde fata lucra ilegal la sere. Politistii au descoperit presupusele infractiuni sexuale in timp ce anchetau cazuri de exploatare a fortei de munca in mediul rural. Fata intretinea relatii sexuale cu alti muncitori agricoli italieni, romani sau nord-africani, pe camp sau in case abandonate. Barbatii mai in varsta abuzau de fata, oferindu-i in schimb gazduire pentru ea si mama ei, scrie Agerpres. 'In loc sa-si protejeze fiica, mama o exploata in schimbul unor sume de bani sau al altor avantaje, precum vin, bere, tigari, (folosirea unui) dus sau o casa unde sa doarma', mai spun politistii.

