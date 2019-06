Trenurile directe care vor lega Capitala de Istanbul si Salonic vor reintra in circulatie incepand de vineri, 7 iunie.



"Este vorba de o oferta estivala de calatorie a CFR Calatori, care se va desfasura in perioada 7 iunie - 7 octombrie. Practic, trenurile vor lega Bucurestiul de trei mari destinatii turistice. Vorbim, in ordine, de Sofia, de Istanbul si de Salonic. Trenurile de Salonic vor circula o data pe saptamana, cu plecare din Capitala in cursul zilei de vineri, la ora 12:40, si sosire la Salonic sambata, la ora 6:59, plecarea din Salonic facandu-se duminica, la ora 23:19, cu sosire in Bucuresti luni la ora 18:55. Acesta este un serviciu saptamanal, deoarece s-a constatat ca nivelul de interes este in special in aceasta perioada de sfarsit de saptamana", a declarat, pentru Agerpres, directorul de comunicare al companiei, Adrian Vlaicu.

Potrivit acestuia, trenul spre Sofia va circula zilnic, cu plecare din Bucuresti Nord la ora 12:40 si sosire la ora 22:20. Din Sofia, plecarea este programata la ora 8:55, iar sosirea in capitala Romaniei este la ora 18:55.

Trenul de Turcia va circula zilnic si va pleca din Bucuresti la ora 12:40, cu sosire in statia Halkali la ora 7:40. Returul se va face la ora 21:40 din Halkali, cu sosire in Gara de Nord a doua zi, la ora 18:55.

"Intre Halkali si fosta gara Sirkeci din centrul orasului Istanbul transferul se face cu un autobuz pus la dispozitie de calea ferata turca, fara plata unei taxe suplimentare, in baza biletului de tren, dupa un orar stabilit in functie de sosirea trenului de la Bucuresti si plecarea acestuia. Astfel, plecarea din Halkali este prevazuta la ora 8:00 dimineata, sosire in Istanbul la ora 9:00, in gara Sirkeci, si plecarea din Istanbul spre gara Sirkeci la ora 20:00 si sosirea la Halkali la ora 21:00, dupa care urmeaza imbarcarea in tren si plecarea catre Bucuresti", a explicat Adrian Vlaicu.

In relatia Salonic, trenul va avea in compunere un vagon clasa a doua si un vagon cuseta cu patru si, respectiv, 6 locuri. In relatia Turcia, va fi un vagon cuseta cu patru locuri in cabina.

"Daca discutam de Sofia - dupa cum s-a observat toate trenurile trec prin Sofia, se descompun si se impart in cele doua relatii, Salonic si, respectiv, Istanbul. Practic, relatia Sofia este deservita in acest caz in cursul saptamanii de un vagon clasa a 2-a si un vagon cuseta, iar in weekend apare si al doilea vagon cuseta", a mai mentionat el.

In ceea ce priveste durata de calatorie, pana la Salonic drumul dus va dura circa 18 ore, iar la intors 19 ore, spre Sofia in jur de 9 ore si 50 de minute, iar spre Istanbul ceva mai mult, circa 19-21 de ore.

"Daca discutam de relatia cu Sofia, trenurile circula pe ruta abatuta in Romania, prin Videle-Giurgiu, ceea ce prelungeste durata de parcurs cu aproape doua ore. In plus, pe calea ferata bulgara sunt restrictii de viteza generate de relieful muntos pe care aceasta cale ferata il strabate si partenerii nostri din Bulgaria lucreaza pe aceasta zona sa ridice cat se poate de mult viteza, deci sa elimine din limitarile impuse. Dar, evident, in acest an, se va circula in acest mod. De asemenea, fiind vorba de niste ramuri la niste trenuri care circula cu orar normal in Bulgaria, in Sofia trebuie realizata manevra necesara recompunerii cu vagoanele romanesti ale trenurilor in circulatie si atunci este necesar si un timp de manevra de circa 1-2 ore, in functie de necesitati, pe garniturile respective", a explicat Vlaicu durata pe care o parcurg trenurile pana la destinatiile externe.

"Varful" de calatori pe aceste trenuri apare incepand cu 1 iulie si se "stinge" dupa data de 20 septembrie.

"Atunci incep sa scada solicitarile. Practic, este un servicu pe care toti doritorii unei vacante sau al unui weekend il folosesc. Programul de circulatie al acestor trenuri este pana la data de 7 octombrie", a adaugat directorul de comunicare al CFR Calatori.