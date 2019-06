Nici macar aliatii SUA nu sustin o interventie militara in Venezuela, in timp ce Rusia considera o asemenea interventie inadmisibila, a declarat presedintele rus Vladimir Putin in timpul intalnirii cu directorii agentiilor internationale de presa, organizata de TASS in marja Forumului Economic de la Sankt Petersburg.



"Suntem in general impotriva amestecului in treburile politice interne ale altor tari, consideram ca acest lucru duce la urmari dure, chiar tragice", a afirmat liderul rus. "Insa, din informatiile pe care le detin, chiar si aliatii SUA nu sustin o interventie militara. Pana si vecinii Venezuelei, care il acuza pe (Nicolas) Maduro pentru procesele politice interne (nu doresc o astfel de interventie)", a spus Putin.

Putin a subliniat ca exemplele Libiei si Irakului confirma urmarile negative ale amestecului militar. "Se poate colabora cu oricine, cu opozitia sau cu autoritatile actuale, insa nu este voie sa te amesteci in treburile interne si cu atat mai mult sa adopti sanctiuni", pentru ca de pe urma lor au de suferit milioane de cetateni simpli, a adaugat presedintele rus.

In opinia lui Putin, criza din Venezuela si soarta lui Maduro trebuie decise de poporul venezuelean, "in cadrul unui dialog, consultarii si cooperarii dintre diverse forte politice". Instalarea la putere dupa modelul lui Juan Guaido creeaza un precedent, care poate duce la haos in lume, a atentionat liderul rus, scrie Agerpres.

"El (Guaido) este un om simpatic, am o atitudine normala, absolut neutra fata de el, insa daca vom transpune in practica o asemenea instalare la putere - omul a iesit in piata, si-a indreptat ochii spre ceruri si in fata Domnului s-a autoproclamat sef al statului - nu este un lucru normal, va fi haos in intreaga lume", este de parere Putin.

El a dat asigurari ca Rusia nu creeaza niciun fel de baze militare in Venezuela, ci doar "isi onoreaza obligatiile prevazute in contracte deja incheiate in domeniul cooperarii tehnico-militare". "Noi nu infiintam nimic special acolo, niciun fel de baze militare, nu desfasuram acolo trupe. Insa noi am indeplinit si vom indeplini obligatiile noastre in domeniul industriei militare", a subliniat Putin, amintind ca inainte Rusia a vandut oficial arme in Venezuela, iar acum este obligata sa le deserveasca.