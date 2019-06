Un copil de doi ani a fost ucis de un leopard in Parcul National Kruger din Africa de Sud, potrivit responsabililor cunoscutei atractii turistice, relateaza dpa.



Copilul ucis era fiul unuia dintre angajatii parcului, iar atacul s-a produs in zona in care el si familia sa erau cazati.

"Rugaciunile si gandurile noastre sunt alaturi de familia sa in aceste momente dificile. Nu este niciodata usor sa pierzi o persoana iubita, mai ales in astfel de circumstante tragice; acesta este riscul cu care ne confruntam zilnic, ajutand la conservarea speciilor in folosul tuturor", a spus Fundisile Mketeni, CEO-ul Parcurilor Nationale Sud-Africane.

Dupa incident, leopardul a fost ucis, noteaza dcnews.ro.