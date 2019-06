Un angajat al unui centru de ecoturism din sudul Vietnamului si-a pierdut ambele brate dupa ce a fost atacat de un tigru caruia incercase sa ii faca o baie, au informat miercuri mass-media de stat, citate de dpa.





Vo Thanh Quoi, un angajat de 49 de ani al centrului de ecoturism Thanh Canh din provincia Binh Duong, a fost gasit fara intreg bratul drept si fara bratul stang de la cot, a anuntat site-ul de stiri Vnexpress.

Barbatul incercase sa spele tigrul.

El a fost dus la un spital local, apoi transferat la o unitate specializata din Ho Chi Minh.

Departamentul pentru Protectia Padurilor din Binh Duong ancheteaza in prezent cauza atacului.

Centrele de ecoturism din Vietnam, care includ adesea spectacole live cu animalele salbatice, au fost acuzate de organizatiile pentru protectia animalelor de acte de cruzime

care implica adesea specii pe cale de disparitie.

Desi originari din Vietnam, tigrii sunt deja disparuti in salbaticie, insa sunt crescuti in ferme, in conditiile in care parti ale corpului acestora sunt folosite in medicina traditionala si pentru ornamente, scrie Agerpres.

Prezenta acestora in centrele de ecoturism s-a mai soldat in trecut cu incidente, cum a fost cel din 2016, cand un medic veterinar si-a pierdut viata dupa ce a fost atacat de un tigru la un centru din Binh Duong.