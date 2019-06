"Exista o cautare febrila pe piata de candidati la prezidentiale. Una dintre figurile notorii ale culturii romanesti, Dan Puric, este considerat de PSD ca persoana potrivita pentru a-l invinge pe Iohannis", se arata intr-un articol realizat de cei de la Sputnik.



"Profilul lui Dan Puric este deja foarte bine conturat, e suficient pentru oricine sa ii urmareasca una din conferintele pe care le tine prin tara sau sa ii citeasca macar una dintre carti pentru ca sa realizeze ca Dan Puric, fata in fata cu Iohannis, ar fi confruntarea secolului. Actualul presedinte, un sas taciturn, morocanos si dispretuitor, ar avea un adversar greu de invins in persoana lui Dan Puric, un suflet cald, roman pana la ultima celula, entuziast, expresiv si cuceritor.

Strategii PSD care l-au propus pe Dan Puric sa fie candidatul la prezidentiale s-au gandit exact la aceste calitati ale regizorului in fata carora Iohannis nu ar avea replica. Dan Puric nu este Ponta, nu are trufia fostului candidat la prezidentiale invins de Iohannis, nu a fost implicat in politica post-decembrista, asa ca nu poate fi tarat in mocirla acuzatiilor. Singurul lucru care i s-ar reprosa lui Dan Puric ar fi ca este prea nationalist, ca isi iubeste tara si ca nu o vrea inchinata si vanduta puterilor straine, 'acuzatii' care i-ar servi de minune posibilului candidat", se arata in articolul mentionat, citat de hotnews.ro.