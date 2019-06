Locuitorii din statul australian Queensland au vazut pentru prima data zapada dupa anul 2015, in contextul in care un front de aer rece a cuprins marti regiunile estice ale tarii, informeaza DPA.



Autoritatile din Queensland si New South Wales (NSW) au emis avertizari de vanturi "periculoase" si valuri puternice, provocate de un front intens de aer rece pe coasta estica a Australiei, scrie Agerpres.

"Rafale cu viteze de 130 de kilometri pe ora au fost deja inregistrate in Ulladulla in aceasta dimineata, iar vanturile se vor intensifica in orele urmatoare in partile estice ale metropolei Sydney", a anuntat Biroul de Meteorologie prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter.

Soselele aflate la granita dintre cele doua state australiene au fost afectate de zapada si gheata, au precizat reprezentantii Serviciului Rural al Pompierilor din NSW.

Queensland: Snow hits Australia's Sunshine State as storms batter east coast https://t.co/uO12UiEDqJ — Sky News (@SkyNews) June 4, 2019

In Queensland, biroul local al pompierilor a raportat la randul sau caderi de zapada in apropiere de granita cu New South Wales.

Devastated I'm missing the snow in Queensland AGAIN! Not as significant as 2015 but still amazing.https://t.co/unrO4aJNLu pic.twitter.com/p1O1vBtzQt — Melanie Vujkovic (@melanievujkovic) June 3, 2019

"Zapada este un fenomen rar in Queensland, dar el se produce din cand in cand, cel mai adesea in zonele de granita. Cea mai recenta ninsoare semnificativa a fost inregistrata in 2015", au precizat pompierii locali pe Twitter.