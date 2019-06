Primarul unei comune din sud-vestul Frantei, dezamagit sa vada ca unii dintre sateni au fost dati in judecata de alti locuitori originari din acea localitate care nu suportau ragetele magarilor, mugetele vacilor si cantecele cocosilor, vrea sa inscrie zgomotele din localitatile rurale in patrimoniul national francez, informeaza AFP.



Bruno Dionis du Sejour, primarul din Gajac, o comuna cu aproximativ 400 de locuitori, a fost informat in legatura cu neplacerile judiciare ale cocosului Maurice de pe insula turistica Oleron, aflata in proximitatea coastei vestice franceze si renumita pentru dunele, padurile de pin si golfurile sale de pescuit.

Cocosul Maurice traia la proprietara sa, Corinne Fesseau, in comuna Saint-Pierre d'Oleron. Insa cantecele sale din zori i-au agasat pe proprietarii unei resedinte invecinate, scrie Agerpres.

Contenciosul urmeaza sa fie examinat joi la Rochefort, in absenta galinaceei, care este "obosita" si "traumatizata", potrivit proprietarei sale. "Ei sunt singurii vecini pe care cocosul ii deranjeaza", a declarat pentru AFP avocatul lui Corinne Fesseau, Julien Papineau. "Sunt pur si simplu oameni care nu suporta nimic", a adaugat avocatul.

Primarul din Saint-Pierre d'Oleron, Christophe Sueur, a dorit sa o ajute pe Corinne Fesseau si a emis un decret ce viza conservarea "modurilor de viata asociate vietii la tara, mai ales in ceea ce priveste prezenta animalelor de ferma". Decretul se bazeaza pe caracterul "dominant rural" al insulei Oleron.

"Astazi e vorba despre un cocos, maine despre ce va fi vorba? Despre pescarusi, zgomotul vantului, accentul nostru?", s-a intrebat Christophe Sueur.

La randul lui, primarul din Gajac i-a trimis Corinnei Fesseau o scrisoare deschisa pe care a publicat-o cu ocazia unei ample dezbateri nationale, organizata de guvernul francez pentru a incerca sa rezolve criza sociala declansata de "vestele galbene". Primarul din Gajac a luat apararea zgmotelor de la tara, pe care, dupa parerea lui, anumiti francezi, "de origine urbana in majoritatea lor", "le descopera asa cum prostul descopera ca ouale nu se culeg din copaci".

"Ruralitatea inseamna 365 de zile din 365"

Scopul lui? Cocosul sa cante, clopotul bisericii sa rasune, cainele sa latre si pasarile sa ciripeasca in totala libertate, "fara ca niciun proces sa mai poata sa le fie intentat incepand din aceasta zi".

"Imediat ce va luati de clopote, va luati de un intreg sat", a transat primarul francez in acea pledoarie. Dupa parerea lui, "este o umilinta pentru un satean sa fie actionat in justitie din cauza cuiva care vine din exterior". "Eu, cand merg la oras, nu cer nimanui sa se elimine semafoarele si masinile", a mai spus primarul din Gajac.

"Am fost crescator de animale timp de 40 de ani si nu suport procesele contra agricultorilor, caci ei sunt aceia care intretin spatiul peisagistic francez", a declarat acelasi septuagenar. "Nu vad niciun sens in a le reprosa ca vacile lor mugesc prea mult".

"Si broastele de ce oracaie? Pentru a se reproduce! Toata lumea se declara pentru biodiversitate, dar daca am merge pe acel principiu, atunci animalele nu ar avea dreptul de a se reproduce in liniste", a mai spus el.

Totusi, in 2016, un cuplu din regiunea Perigord a fost condamnat in instanta si obligat sa isi umple iazul de pe proprietatea sa, dupa ce a fost dat in judecata de vecini.

Initiativa primarului Bruno Dionis du Sejour, preluata pe larg in mass-media franceze, a facut valva. In doar patru zile, peste 150 de scrisori de sprijin au ajuns la primaria din comuna Gajac, provenind din toata Franta. Chiar daca primarul nu stie cu exactitate deocamdata cum ar putea fi constituit in mod legal un astfel de "patrimoniu national".

Pierre Morel-A-L'Huissier, deputat din partea unui departament majoritar rural al Frantei, Lozere, a preluat acest subiect: "Voi analiza ceea ce vom putea sa cerem Ministerului Culturii in acest domeniu si, daca procedurile legislative si regulamentele in vigoare nu sunt suficiente, voi propune o extensie juridica" in acest sens. Pentru el, astfel de zgomote sunt "o cadenta a vietii".

"Ruralitatea inseamna 365 de zile din 365, oamenii traiesc aici astfel si incearca sa isi castige existenta. Ceea ce este insa insuportabil este faptul ca persoane care nu sunt originare de aici vor sa isi impuna conceptia lor in detrimentul vietii rurale", a adaugat deputatul francez.