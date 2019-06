Cea mai mare floare din lume, Amorphophallus titanum, care emite un miros de cadavru in putrefactie, a inflorit weekendul trecut in campusul unei universitati americane, California State University din orasul Long Beach, informeaza DPA.



Inflorirea acestei plante, cunoscuta si sub numele de "floarea-cadavru", reprezinta un fenomen imprevizibil si are loc, de obicei, la un interval cuprins intre cinci si zece ani. Initial, specialistii californieni se asteptau ca planta sa infloreasca in perioada 22-23 mai, insa floarea sa a preferat sa mai astepte o saptamana si s-a deschis abia in weekendul trecut, scrie Agerpres.

Aceasta planta tropicala se afla in campusul californian, intre Molecular and Life Sciences Center si Hall of Science.

Amorphophallus titanum este originala din padurile tropicale de pe insula indoneziana Sumatra si este cunoscuta si sub denumirea de "Titan arum". Floarea acestei plante este considerata cea mai mare din lume, insa, din punct de vedere tehnic, ea reprezinta o inflorescenta, fiind de fapt un ciorchine de flori. Cand se deschide, floarea poate sa ajunga la o inaltime de peste 1,8 metri si sa atinga un diametru de 1,2 metri.

Perioada de inflorire dureaza de obicei doar 24 de ore, dar, din cauza temperaturilor mai scazute din zona temperata in care se afla, floarea plantei californiene ar putea sa ramana deschisa pana la 48 de ore, au declarat reprezentantii universitatii.

Brian Thorson of Cal State Long Beach and his pungent plant prodigy "Phil" meet the public Sunday. pic.twitter.com/PxSHIGzAUS — Tom Bray (@tbray) June 2, 2019

Ea a fost denumita "Phil", in semn de omagiu adus regretatului R. Philip Baker, un fost profesor de botanica al universitatii californiene.

Planta este celebra, nu doar pentru inflorescenta ei rara, dar si pentru mirosul ei foarte greu, care se aseamana cu cel al carnii intrate in putrefactie.

Inflorirea plantei "Phil" a fost anuntata duminica, pe Twitter, de Brian Thorson, tehnician in botanica la facultatea de stiinte biologice din cadrul California State University din Long Beach.