Un barbat a fost amendat cu 300 de dolari singaporezi (220 de dolari americani) pentru ca a aruncat doua elastice pe un drum public din Singapore, a informat luni seara presa locala, citata de dpa.



Fotografii ale unui tichet de amenda emis de Agentia Nationala pentru Mediu din Singapore (NEA) si datat 23 mai, au fost postate pe Twitter, in acestea putandu-se vedea natura infractiunii: "Ati aruncat elastice intr-un loc public".

Autenticitatea tichetului a fost ulterior confirmata si de catre NEA, potrivit cotidianului local The Straits Times.

"Responsabilii NEA au observat un om care, mergand spre vehiculul sau, a aruncat doua elastice, unul dupa altul, in aer", a indicat agentia, in replica la intrebarile puse de Channel NewsAsia.

"Elasticele au aterizat pe drumul public. Responsabilii nostri l-au informat despre infractiunea comisa si i-au dat o amenda", a completat NEA, potrivit Agerpres.

In Singapore, aruncatul gunoiului in spatii nepermise se pedepseste cu amenda si efectuarea unor activitati in folosul comunitatii, cum ar fi curatarea spatiilor publice intre 3 ore si 12 ore.

Circa 39.000 de tichete de amenda pentru aruncarea gunoiului in spatii nepermise au fost emise in 2018, potrivit datelor furnizate de NEA in luna mai.