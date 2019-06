Ministerul Mediului din Malaezia a promis ca va trimite inapoi 400 de tone de deseuri din plastic contaminate, pe fondul ingrijorarilor crescande potrivit carora importurile ilegale de deseuri din plastic vor transforma tara intr-o "groapa de gunoi", a informat marti ziarul New Straits Times, citat de dpa.



"De aceea vrem sa controlam (importurile de deseuri din plastic). Vrem sa ripostam", a declarat ministrul Mediului, Stiintei, Tehnologiei si Schimbarilor Climatice, Yeo Bee Yin, in cadrul unei conferinte de presa, in timpul unei vizite in Portul Klang, cel mai mare port din Malaezia, scrie Agerpres.

"Ele (alte tari) arunca (deseurile) la noi. Vom riposta si le vom trimite inapoi", a adaugat ea, precizand ca este vorba despre o chestiune de "demnitate si suveranitate a tarii".

Nu este clar catre ce tari vor fi trimise deseurile din plastic. Potrivit ministrului, costurile vor fi suportate de tarile de origine.

Informatiile privind importul si procesarea ilegala a deseurilor de plastic in Malaezia au inceput sa apara in 2018, dupa ce China a impus o interdictie privind importul de deseuri din plastic ca urmare a ingrijorarilor legate de impactul asupra mediului si sanatatii oamenilor.

De atunci, clipuri video si fotografii cu deseuri din plastic care sunt depozitate ilegal si incinerate in zone din Malaezia precum Jenjarom si Klang circula in mediul online, iar rezidentii se plang ca le provoaca probleme respiratorii si polueaza apele subterane.

In aprilie, politia a descoperit o companie care a introdus ilegal in tara 24 de containere cu deseuri de plastic contaminate, despre care se crede ca proveneau din Spania, sub declaratia falsa ca era plastic necontaminat.