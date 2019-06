Julian Assange prezinta "toate simptomele torturii psihologice" la care a fost expus "timp de mai multi ani", pe fondul campaniei de defaimare lansate impotriva sa de media, judecatori si responsabili politici, a declarat vineri raportorul ONU pentru tortura, Nils Melzer, care l-a vizitat in inchisoare pe fondatorul WikiLeaks, relateaza AFP si Reuters.



Assange "a fost expus in mod deliberat, timp de mai multi ani, unor forme grave de pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, ale caror efecte cumulate nu pot fi descrise altfel decat ca tortura psihologica", noteaza intr-un comunicat Melzer, expert independent al ONU si profesor de drept international.

Melzer, care l-a vizitat pe Assange in inchisoarea Belmarsh din Londra la 9 mai, impreuna cu doi medici, si-a exprimat preocuparea fata acuzatiile SUA impotriva acestuia si si-a reiterat apelul de a nu fi extradat, scrie Agerpres.

SUA au cerut extradarea lui Assange, acuzandu-l initial de conspiratie in vederea accesului ilegal la informatii pastrate in calculatoare guvernamentale, pentru ca saptamana trecuta Departamentul Justitiei al SUA sa anunte inculparea lui pentru inca 17 capete de acuzare legate de incalcarea legii anti-spionaj, pentru fiecare dintre ele riscand o pedeapsa maxima de 10 ani de detentie.

Julian Assange a fost arestat pe 11 aprilie la Londra, dupa ce Quito i-a revocat azilul diplomatic datorita caruia fondatorul WikiLeaks a ramas timp de aproape sapte ani in ambasada ecuadoriana din capitala Marii Britanii. El se refugiase in 2012 la ambasada Ecuadorului de la Londra pentru a nu fi extradat in Suedia, unde era acuzat de viol. La scurt timp dupa anuntarea arestarii sale, procuratura suedeza a solicitat emiterea unui mandat de arestare, in absenta, impotriva lui Julian Assange, in ancheta ce fusese inchisa in mai 2017 din lipsa de progrese. La 1 mai, Assange a fost condamnat de un tribunalul londonez la 50 de saptamani de inchisoare pentru incalcarea termenilor eliberarii conditionate.

"A fost evident ca sanatatea dlui Assange a fost serios afectata de mediul extrem de ostil si arbitrar la care a fost expus ani la rand", explica Melzer. "Pe langa suferintele fizice, dl Assange a manifestat toate simptomele tipice expunerii indelungate la tortura psihologica, inclusiv stres extrem, anxietate cronica si trauma psihologica intensa", potrivit expertului ONU.

Acesta insista in comunicatul sau ca "principala sa preocupare urgenta" este ca "in SUA dl Assange ar fi expus unui risc real de incalcare a drepturilor omului, inclusiv a libertatii sale de exprimare si a dreptului la un proces corect".

"Din 2010 s-a desfasurat o campanie neincetata si nerestrictionata de hartuire publica, intimidare si defaimare impotriva dlui Assange, nu doar in SUA, ci si in Marea Britanie, Suedia si mai nou Ecuador", a mentionat Melzer, evocand presa si social media, precum si importante figuri politice si magistrati.