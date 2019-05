Atunci cand sute de papagali de mare morti au esuat in 2016 pe insula St Paul, in Alaska, locuitorii s-au temut de un focar de gripa aviara. Un studiu recent a aratat, insa, ca aceste pasari marine au fost, de fapt, victime ale incalzirii globale, relateaza joi AFP.



Circa 350 de cadavre de puffini, numiti si papagali de mare, au fost descoperite in perioada octombrie 2016 - februarie 2017 pe coastele acestei insule, situate in largul Marii Bering, intre Statele Unite si Rusia. Un studiu publicat miercuri de revista stiintifica Plos One estimeaza ca intre 3.100 si 8.500 de pasari au murit in aceasta perioada.

Ele nu au fost ucise de un virus sau alta boala, ci pur si simplu au murit de foame, deoarece incalzirea globala le-a privat de surse de hrana suficiente, au descoperit oamenii de stiinta.

"Nu aveau niciun fel de grasime, muschii lor se topisera literalmente", a declarat Julia Parrish, coautoare a studiului, potrivit agerpres.ro.

Usor de recunoscut datorita ciocului mare colorat, asemanator celui unui papagal, puffinii sunt un indicator al ravagiilor schimbarilor climatice asupra ecosistemelor marine, au insistat cercetatorii de la Universitatea din Washington si de la serviciile de conservare a mediului de pe insula Insula St Paul.

Cresterea temperaturilor atmosferice si topirea ghetii au provocat inca din 2014 o diminuare rapida a surselor de hrana si a altor nutrienti din Marea Bering.

Alimentatia papagalilor de mare se bazeaza pe pesti mici si nevertebrate marine, care la randul lor se hranesc cu plancton.

Teoretic, pasarile moarte ar fi trebuit sa migreze, parasind Marea Bering pentru a ajunge la ape mai bogate in hrana, la vest si la sud, insa probabil ca nu au mai avut energia necesara.

"Toate acestea indica faptul ca nu au avut ce sa manance, ca au inceput sa migreze tarziu. Pur si simplu ele nu au mai avut combustibil", a spus Parrish.

"Nu doar Marea Bering, ci intreg Pacificul de Nord se schimba. Cred ca ecosistemul tipa dupa ajutor si noi il ignoram, pe riscul nostru", a mai spus ea.