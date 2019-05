O alerta de tsunami a fost emisa joi de autoritatile din Republica El Salvador in urma unui seism cu magnitudinea 6,6 produs in aceeasi zi in largul coastelor Pacificului, relateaza AFP.



Conform Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), epicentrul cutremurului a fost stabilit la circa 40 de kilometri sud de capitala San Salvador. In urma seismului ''o alerta de tsunami a fost emisa'', a anuntat pe Twitter Ministerul Mediului si Resurselor Naturale (MARN), potrivit Agerpres. Centrul american de avertizare pentru tsunami a anuntat anterior ca nu exista pericolul producerii unui astfel de fenomen pe coasta vestica a Statelor Unite. In urma seismului nu au fost inregistrate victime si pagube materiale imediate, a informat MARN, citat de EFE. Cutremurul s-a produs la ora locala 3:06 (9:06 GMT), la o adancime de 48 kilometri si la o distanta de 66 de kilometri sud de Playa Mizata, noteaza EFE.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre cutremur, tsunami, El Salvador

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×