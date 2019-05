Veteranul politic Mohammad Ali Najafi, un reformist care a fost ministru si primar al Teheranului, a marturisit ca si-a ucis cea de-a doua sotie, un caz care a stârnit controverse si a zguduit Iranul, scrie EFE.



Najafi a fost arestat dupa ce a recunoscut ca si-a ucis marti sotia, Mistra Ostad, in apartamentul sau, situat intr-un turn din cartierul luxos Saadat Abad din nord-vestul capitalei iraniene.

Conform unui oficial al Tribunalului Penal din Teheran, femeia a decedat dupa ce a fost impuscata de mai multe ori, unele gloante fiind trase in inima. Najafi a spus ca "certurile familiale" au reprezentat motivul asasinatului.

Marturisirea sa, difuzata noaptea trecuta de televiziunea de stat, arata ca i-a propus anterior divortul dar ea nu a acceptat, iar marti au reluat discutia.

"M-am enervat si am scos pistolul pentru a o speria in timp ce mergea spre cada (...) Am comis o eroare si ea a murit", a explicat fostul primar.

Najafi, 67 ani, este un om politic si profesor universitar reputat care a fost ales primar al Teheranului in august 2017, functie pe care a ocupat-o insa doar sapte luni.

El a renuntat la post invocand "probleme de sanatate", insa imediat au aparut zvonuri potrivit carora motivul a fost ca s-a casatorit pentru a doua oara cu o femeie mai tânara, cea ucisa acum.

Un alt posibil motiv al demisiei ar fi fost dansul unor fete la un eveniment al primariei, criticat de procuratura deoarece in Iran femeile nu au voie sa danseze in public.

Najafi, cu o diploma de master in matematica la Institutul Tehnologic din Massachusetts, a fost ministru al Stiintei si Educatiei in anii 1980 si 1990 si seful Centrului de Planificare si Buget din Iran.