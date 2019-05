Papa Francisc a declarat sambata ca interzicerea avortului tine de uman, nu de religios, comparand totodata din nou intreruperea voluntara a sarcinii cu recurgerea la un "asasin platit", informeaza AFP.

"Este licit sa fie eliminata o viata umana pentru a rezolva o problema? Este licit sa fie angajat un asasin platit pentru a rezolva o problema?", a intrebat Papa. "Nu invocati religiosul pentru ceva ce priveste umanul", a adaugat el, potrivit Agerpres.

Pontiful argentinian a vorbit participantilor la un colocviu privind lupta impotriva avortului terapeutic, propus atunci cand diagnosticul prenatal indica malformatii grave ale fatului.

"Nici o fiinta umana nu poate fi considerata incompatibila cu viata", a insistat Papa.

Pentru Francisc, in locul avortului terapeutic ar trebui create niste "retele ale iubirii", pentru ca teama de boala si de suferinta sa nu condamne familiile la singuratate.

In octombrie 2018, pontiful a comparat avortul cu recursul la un asasin platit, provocand reactii puternice. In Franta, Ordinul medicilor a trimis o scrisoare Vaticanului, evocand "emotia si stupoarea medicilor si femeilor" in fata unor cuvinte "de o asemenea violenta".